Не пущать: Карлин вошел в группу инициаторов очередного закона об ограничениях в Интернете.

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Александр Карлин, представляющий в Совете Федерации своего преемника на посту губернатора Алтайского края – Виктора Томенко, вошел в группу авторов нового одиозного законопроекта об ограничении Интернета. Об инициативе алтайского сенатора и трех его коллег 23 июля сообщает федеральная пресса.
На сей раз Карлин и его коллеги Андрей Клишас, Людмила Бокова, Александр Башкин внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект, предусматривающий использование электронной почты пользователями только после подтверждения по паспорту. Новшество мотивируется борьбой с террористической угрозой и ложными сообщениями.
Новый закон об ограничениях в Интернете уже получил негативную оценку даже от традиционно предельно осторожных российских игроков на этом рынке. Так, его раскритиковала даже ранее традиционно предельно лояльная Кремлю Mail.ru Group.СМИ цитируют высказывание ее вице-президента и технического директора Владимира Габриеляна, который назвал проект "неуместным и избыточным". Зарубежные игроки будут игнорировать этот закон, в то время как российские понесут ущерб, резюмировал он.
Александр Карлин руководил Алтайским краем с 2005 по 2018 год. На момент его инициированной Кремлем отставки, край, по данным Росстата, опустился на последнее место среди 85-ти регионов России по размеру средней зарплаты (по состоянию на первое полугодие 2018 г.)← Назад
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