Не менее 5 стариков в Алтайском крае умерло в связи с ликвидацией крайправительством дома престарелых в сельской глубинке.

13.03.2019

Вокруг правительства Алтайского края вновь возник скандал, связанный с политикой по сокращению сетей социальных учреждений (в данном случае, домов престарелых). Автором этой политики многие на Алтае считают экс-губернатора (ныне "губернаторского" сенатора) Александра Карлина – именно с его именем жители связывают здесь массовый системный курс властей депрессивного края на сокращение "социалки", в особенности в сельских районах.

Сомнительная политика продолжилась и при его преемнике Викторе Томенко – осенью 2018 года большой общественный резонанс вызвал ставший достоянием гласности подписанный новым алтайским губернатором документ о закрытии группы сельских домов престарелых малой вместимости. Массовый взрыв негативных отзывов привел тогда к тому, что решение было отменено, а руководитель Минсоцзащиты края заменен.

В текущем марте, однако, началась новая серия скандала – нового министра теперь уже аргументированно подозревают в публичной лжи, призванной скрыть трагические обстоятельства ликвидации одного из домов престарелых.

Возможно, двигавшими при этом Натальей Оськиной мотивами могло быть желание скрыть сопровождавшую закрытие интерната серию смертей стариков. Не исключено также, что министр мола пытаться "прикрыть" своих руководителей (ликвидация интерната началась еще при Карлине, а завершилась уже при Томенко).

Трагические подробности вокруг дома-интерната в алтайском селе Кировское (Алейский район Алтайского края) 12 марта были подробно описаны в публикации "Оптимизировали до смерти" Светланы Шаповаловой на сайте ИА Regnum. Автор утверждает, что интернат закрылся вовсе не "из-за отсутствия проживающих в течение полугода" (такое заявление на днях прозвучало из уст министра Оськиной).

Об этом свидетельствует бывший директор закрывшегося Кировского дома-интерната малой вместимости Игорь Ильинский.

Он категорично опроверг заявления министра, рассказав о трагических подробностях этой истории.

"Совершенно зря говорят, что у нас не было постояльцев. И планы по наполняемости мы выполняли на 100%. Откуда Оськина это взяла? В то время, когда нас закрывали, она была замом по каким-то вопросам, но к стационарам вообще не касалась. Пусть поднимает государственное задание — мы все показатели выполняли. Я ей это в лицо могу сказать", - утверждает бывший директор интерната.

Постановление о закрытии интерната было подписано в ноябре 2017 г. губернатором Карлиным. Однако, активная фаза ликвидации с участием чиновников краевого минсоцзащиты проходила с 26 апреля по26 июня 2018 года.

"На тот момент (до 20 июня 2018 года) у нас было 15 работников и 23 постояльца. Но три бабушки умерли вскорости после того, как им сказали о закрытии, а 17 человек уехали. Троих лежачих женщин мы перевезли в Барнаул, а остальных перевели в «Дружбу», - рассказывает экс-директор интерната.

Действия двух губернаторов и их подчиненных, возможно, могли стать причиной трагедии, в итоге которой умерло не менее 5 подопечных интерната.

Старики в деревенском интернате крайне тяжело восприняли решение руководства края. "Да как? В штыки! Некоторые плакали. Трое бабушек умерли в течение месяца (с середины апреля по середину мая 2018 года). В Дружбу недавно звонили — там тоже умер мужчина — бывший наш проживающий. Из тех, кто уехали в Бийск, тоже двое умерло уже. Один-то почти сразу (через месяц после переезда), а другой вот недавно", - делится подробностями трагической истории Ильинский.

Он утверждает, что профильное министерство длительное время саботировало выполнение своих обязанностей перед нуждающимися в опеке стариками – их сознательно не направляли в планируемые к уничтожению дома престарелых.

"Я вам честно могу сказать: два с половиной года мне не давали в интернат ни одного человека. Это делалось чисто для того, чтобы нас закрыть. Мы сами всё делать старались, тянули, лишь бы задание выполнить. Даже в 2016 году, когда нам уже начали ставить палки в колёса, мы всего на пять процентов план недовыполнили.

…Для прежнего руководства соцзащитой мы были как кость в горле. Не нужны и всё. Кроме нашего и Алейского домов-интернатов, примерно так же был закрыт Гришинский — тоже путём присоединения. Тоже всё так же было: присоединили, а потом следом раз — и закрыли. Никому мы не нужны", - рассказывает экс-директор.

Трагические истории с участием высокопоставленных чиновников в социальной сфере одного из беднейших в стране Алтайского края происходят периодически. Так, в 2010 г. большой резонанс имела трагедия в роддоме райцентра Ключи. Тогда там при так и оставшихся не вполне внятными обстоятельствах произошло тяжелое отравление физраствором четверых рожениц - одну женщину спасти не удалось, у другой родился мертвый ребенок. Взрыв негодования губернатор Карлин попытался погасить, отправив в отставку тогдашнего главу крайздрава Валерия Елыкомова. В провластных кулуарах тогда это неофициально поясняли тем, что член кабинета якобы пытался скрыть факт трагедии. Однако, публичные и формальные претензии руководителю предъявлены не были и вскоре он по-тихому вновь получил от губернатора высокопоставленную руководящую должность, а ныне даже стал федеральным политиком, заняв кресло в Госдуме, где он представляет алтайских единороссов.

Подобная кадровая политика сохранилась и при губернаторстве Томенко. Так, после скандала вокруг попытки закрытия домов престарелых осенью 2018 г. он демонстративно расстался с ответственными за это членами кабинета – врио зампреда правительства Надеждой Капурой и врио министра Михаилом Дайбовым. Однако, г-жа Капура вскоре вновь получила кресло в губернаторском кабинете, возглавив управление Алтайского края по труду и занятости населения.

Вскрывшиеся обстоятельства новой алтайской трагедии пока не дают четкого ответа на вопрос о наличии в действиях чиновников краевого правительства признаков преступлений, описываемых УК РФ. Неизвестно также – найдут ли алтайские силовики достаточное мужество для того, чтобы формально оценить юридическую сторону действий руководителей края и их подчиненных.

Общественная дискуссия вокруг случившегося, однако, быстро набирает на Алтае обороты. Отзывы и перепечатки резонансной публикации уже через несколько часов после ее выхода стали появляться в соцсетях и местных Телеграм-каналах.

"В случае с домами престарелых в Алтайском крае ситуация ещё ужаснее и циничней получилась. Стариков такими переездами в прямом смысле слова убивают. И сложно найти хоть одно оправдание такой политике", - делает вывод в своей статье Светлана Шаповалова.

Заброшенные могилы сельского кладбища в алтайской глубинке - фото Юрия Подольского.

Нет комментариев