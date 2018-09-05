Назначенный Кремлем к Томенко теневой пиарщик рисует ему все более высокие рейтинги.

|<<
|Сентябрь 2018
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Агентство политических и экономических коммуникаций прокремлевского московского политолога Дмитрия Орлова существенно повысило рейтинг врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко в своем исследовании за август. По итогам этого месяца АПЭК повысило "рейтинг влияния" Томенко с 62-ого до 51ого места. Таким образом, по версии АПЭК, он поднялся на верхние позиции группы губернаторов со "средним влиянием", и вплотную подошел к переходу в группу глав территорий с "сильным влиянием".
АПЭК не приводит какого-либо пояснения своих выводов о регулярном увеличении "рейтинга" Томенко, которое агентство (в противовес общей позиции некоммерческого части экспертного и рейтингового сообщества) стабильно показывает последние месяцы.
Стоит отметить, впрочем, что эта позиция совпала по времени с озвученным ведущими российскими СМИ неофициальным решением Кремля назначить г-на Орлова главным "теневым" пиарщиком нового алтайского губернатора. Столичный политолог действительно в июле-августе появлялся в Алтайском каре, и даже провел здесь публичные мероприятия в поддержку Томенко.
В окружении алтайского губернатора, однако, деятельность навязанного Кремлем Орлова неофициально оценивают крайне скептически, называя его за глаза "московским барином" и намекая, что осваиваемые по этой линии ресурсы совершенно не соответствуют отдаче.← Назад
Elements not found