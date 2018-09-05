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Назначенный Кремлем к Томенко теневой пиарщик рисует ему все более высокие рейтинги.

05.09.2018

Агентство политических и экономических коммуникаций прокремлевского московского политолога Дмитрия Орлова существенно повысило рейтинг врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко в своем исследовании за август. По итогам этого месяца АПЭК повысило "рейтинг влияния" Томенко с 62-ого до 51ого места. Таким образом, по версии АПЭК, он поднялся на верхние позиции группы губернаторов со "средним влиянием", и вплотную подошел к переходу в группу глав территорий с "сильным влиянием".

АПЭК не приводит какого-либо пояснения своих выводов о регулярном увеличении "рейтинга" Томенко, которое агентство (в противовес общей позиции некоммерческого части экспертного и рейтингового сообщества) стабильно показывает последние месяцы.

Стоит отметить, впрочем, что  эта позиция совпала по времени с озвученным ведущими российскими СМИ неофициальным решением Кремля назначить г-на Орлова главным "теневым" пиарщиком нового алтайского губернатора. Столичный политолог действительно в июле-августе появлялся в Алтайском каре, и даже провел здесь публичные мероприятия в поддержку Томенко.

В окружении алтайского губернатора, однако, деятельность навязанного Кремлем Орлова неофициально оценивают крайне скептически, называя его за глаза "московским барином" и намекая, что осваиваемые по этой линии ресурсы совершенно не соответствуют отдаче.

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