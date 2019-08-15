Навальный реанимирует штаб своих сторонников в Барнауле.

15.08.2019

Оппозиционный политик Алексей Навальный намерен восстановить штаб своих сторонников в Барнауле. В 2017-2018 гг. в Алтайском крае действовало два штаба сторонников Навального – в Барнауле и Бийске (в то время политик рассчитывал на то, что его допустят к участию в президентских выборах).

Штабы оппозиционера в Алтайском крае регулярно подвергались нападениям и поджогам. А самому Навальному неизвестный экстремист во время визита в Барнаул плеснул в лицо химическим составом, повредив глаз (представители политика заявляли том, что после этого нападавший скрылся в "Голубом доме" - расположенном по соседству со штабом охраняемом комплексом резиденции губернатора Алтайского края).

С 6 августа представители Навального ведут поиск двух штатных работников штаба в Барнауле: редактора социальных сетей и видеомейкера (в штабах "первого призыва" такие штатные должности отсутствовали).

О вероятных направлениях работы разворачиваемого штаба могут свидетельствовать требования к набираемым сотрудникам.

Так, редактор соцсетей должен будет писать и публиковать посты в группах штаба в VK, Twitter, Instagram, Telegram, а также создавать и корректировать сценарии для видеороликов. Также он должен "оперативно коммуницировать с сотрудниками штаба и волонтерами".

От этого специалиста прежде всего требуются медийные навыки: "опыт работы в SMM, редактором или журналистом; умение находить общий язык с разной аудиторией; грамотный русский язык; ответственность и желание развивать свои навыки".

Видеомейкер в штабе Навального в Барнауле прежде всего должен "заниматься съёмкой и монтажом видео для YouTube", в связи с чем должен иметь навык в этой области. О том, что сторонники оппозиционера, по-видимому, ограничены в ресурсах, свидетельствует пожелание наличие у него собственной видеокамеры и оборудования для монтажа. Также у видеомейкера ищут наличие "общих с нами взглядов и ценностей".

Среди конкретных профессиональных навыков называется "съёмка и монтаж (желательно Adobe Premiere, возможно Final Cut); обработка изображений (Photoshop); поиск контента при необходимости (музыка, изображения)".

Конкретная дата возобновлении работы штаба Навального в Барнауле при этом не названа, сообщается лишь, что это будет "скоро". Неизвестно также пока, кто возглавит это формирование.

На снимке: сотрудница полиции рассматривает плакат оппозиционера во время обыска в штабе Навального в Барнауле.

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