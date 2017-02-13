Навальный обещает открыть в Алтайском крае целых два штаба.

13.02.2017

Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на Леонида Волкова - руководителя предвыборной кампании оппозиционера. В середине февраля планируется открыть первый штаб навального в Сибири – в Новосибирске. В марте намечено открытие штабов в Барнауле, Кемерово и Томске, и, предположительно в Красноярске и Омске (если там будут найдены помещения). В апреле штабы Навального начнут работу в Иркутске и Томске, в мае — в Чите, в июле — в Бийске.

Таким образом, в Алтайском крае планируется открыть целых два штаба. Хотя из контекста сообщения следует, что как минимум один из них – барнаульский штаб - уже нашел себе помещение и находится в стадии развертывания, алтайские сторонники Навального пока ничего не сообщают о процессе реализации этих планов.

Планируется, что штабы будут открыты в большинстве из 85-ти российских регионов - в 2017 году они будут открыты в 77 российских городах. Заявлено, что ближайшая основная задача штабов – создание баз данных потенциальных местных активистов президентской кампании оппозиционера.

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