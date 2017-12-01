Навальный намерен вновь посетить Барнаул на следующей неделе.

01.12.2017

Штаб заявляющего о намерении участвовать в президентских выборах политика Алексея Навального в Барнауле сообщил о том, что оппозиционный лидер намерен вновь посетить краевой центр 8 декабря, "чтобы встретиться с жителями, обсудить проблемы региона и рассказать о своей программе".

Встречу с политиком планируется провести с 18.30 до 20.30 в сквере им. Титова (остановка «Крытый рынок»).

Ранее штаб Навального в Барнауле уже пытался организовать проведение этой встречи, однако встретился с незаконным противодействием со стороны команды барнаульского сити-менеджера. Так, 20 ноября активисты Навального подавали заявку на проведение встречи с ним в Барнауле на 1 и 2 декабря.

Однако, они получили отказ краевых властей, после чего успешно опротестовали его в суде. Тем не менее, в итоге первая попытка визита оппозиционера все-таки была сорвана.

Об обстоятельствах, сопутствовавших организации новой поездки Навального в Барнаул 8 декабря, его местный штаб пока ничего не сообщает.

Алексей Навальный последний раз был в Барнауле 29 мая. Тогда он подвергся атаке группы экстремистов, обливших его зеленкой.

Активисты штаба после нападения заявляли о том, что некий их представитель наблюдал, как нападавший затем скрылся на охраняемой территории расположенной неподалеку губернаторской резиденции, однако не захотели предоставить какие-либо фактические подтверждения этих обвинений.

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