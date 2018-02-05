Настояно на тюремных нечистотах и останках людей…

05.02.2018

Вытекающий из под территории тюрьмы и могильника казненных сомнительный "святой" источник в Барнауле стал причиной отравлений взыскующих "целебной воды" горожан. Наслушавшиеся распространяемых фанатиками "легенд" о святости этого места люди, выпившие воды отсюда, вместо целебного эффекта получили тяжелое отравление.

"Люди мы темные. Учить нас надо".

М.А Булгаков

Выход грунтовых вод, позиционируемый местными деятелями РПЦ как "святой источник", стал причиной отравления экзальтированных жителей Барнаула. После разразившегося скандала его вода была признана Роспотребнадзором непригодной для питья по микробактериологическим показателям.

Именуемый представителями Алтайской митрополии РПЦ (МП) "Свято-Никольским" родник расположен в Барнауле на территории поселка Кирова (Булыгино), он практически примыкает к территории действующего здесь с 1925 года крупнейшего на Алтае пенитенциарного заведения (ныне СИЗО N3). Расположенная на опушке ленточного бора над доминирующем над истоком воды холме "Барнаульская тюрьма" окружена могильником: многочисленными братскими могилами - захоронениями жертв террора советского периода.

До 1920 года в этом комплексе зданий располагался православный женский монастырь.

Согласно распространяемым под эгидой РПЦ сведениям, "Свято-Никольский" источник якобы почитался еще в 19 веке, в связи с явлением некоему православному паломнику, шедшему вдоль кромки Барнаульского ленточного бора столпа огня, в котором узрел он лик святого Николая Мирликийского. Затем паломник заметил, что возле столпа бьет родник и решил, что источник – "дар Божий Барнаулу, данный для исцеления болящих". Многочисленные православные сайты сегодня утверждают, что сведения о целебной силе источника якобы весь 20 век были широко распространены далеко за пределами Алтайского края.

В действительности каких-либо документальных подтверждений этим заявлениям не имеется. Хотя почитание источников, имевших репутацию "святых" на Алтае было достаточно распространено, безымянный родник возле комплекса зловещей Барнаульской тюрьмы пользовался крайне скромной известностью.

На фото: так выглядит сегодня непосредственое место истечение воды.

Десятилетиями вытекавший из нагромождений тюремного мусора из под ставшего массовым могильником казненных холма источник не воспринимался в качестве "святого". В то же время, в советские времена отмечались случаи, когда его воду набирали для себя в качестве мемориального сувенира люди, лишившиеся своих родных в результате террора властей.

В постсоветские времена православные активисты и священники, однако, активно начали генерировать вокруг сомнительного "мусорного" источника новую легендарику, пытаясь сконструировать обосновывающую его святость историю. Также ими была проведена работа по очистке места истечения воды из находящегося под территорией СИЗО подземного водного горизонта. А в августе 2017 г. глава Алтайской митрополии Сергий (Иванников) освятил здесь часовню в память "1000 новомучеников Алтайских, которые за веру в Бога в годы советской власти были замучены и расстреляны около Никольского источника в Барнауле".

На фото: здание часовни.

Это, впрочем, не повлияло на качество воды в источнике – ее бактериологические показатели, на этом участке, вероятно, делают воду непригодной для питья уже в водоносном слое.

Церковная пропаганда последних лет, однако, возымела последствия – жители Барнаула все более активно стали набирать для питья "целебную" воду в источнике, окруженном многочисленными религиозными постройками.

На фото: окрестности источника ныне украшают многочисленные религиозные постройки.

Итогом этого стал разразившийся в январе скандал – местные СМИ сообщили о семье барнаульцев, которая выпила по стакану воды из источника и получила серьезное отравление. Пострадавшие пожаловались в Роспотребнадзор, в итоге запретивший пить эту "святую" воду.

"Проба воды, отобранная 25.01.2018 г. из данного источника, соответствует нормам по санитарно-химическим показателям, в пробе воды не обнаружены возбудители кишечных инфекций. При этом проба воды не соответствует нормативам по микробиологическим показателям", - цитирует в этой связи ответ надзорного ведомства местная телекомпания НашиНовости.

РПЦ в сложившейся ситуации винит жителей соседних с СИЗО домов, нечистоты из которых якобы испортили рекламируемую ею целебную воду тюремно-кладбищенского источника. "Люди стали просто нагло сливать – ассенизаторские службы тут чуть дальше, а это просто идет в почву. Всё это через почву попадает в грунт, воду, поэтому качество воды также меняется из-за этого", - цитирует телекомпания заявление православного священника Виталия Власова, заявляющего о себе как о "настоятеле Свято-Никольского источника" и ведущего в этой связи активную кампанию сбора средств.

На фото: священник Виталий Власов.

Церковь не смирилась с запретом и продолжает атаковать местный Роспотребнадзор с настояниями "выяснить истинную причину заражения" оказавшейся сомнительной святости воды.

А надзорное ведомство расставило на территории источника таблички, где сообщает о том, что пить воду из него нельзя. Неизвестно, впрочем. как долго они простят в обстановке фанатичной пропаганды псевдоисторической легенды о "целебных" свойствах отравленной воды.

Валерий Савинков, журналист

Фото - пресс-службы Алтайской митрополии и страниц В. Власова в соцсетях.