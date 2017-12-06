Население в Алтайском крае по итогам 10 месяцев 2017 г. сократилось на 12377 человек.

06.12.2017

Об этом свидетельствуют данные территориального органа Росстата в этом регионе по итогам января-октября 2017 года. Население Алтайского края за этот период за счет всех источников (естественной и миграционной убыли) сократилось на 12.377 человек. Это более чем на 44% превышает показатели убыли населения за соответствующий период прошлого года, еще недавно казавшиеся печальным рекордом.

Так, за счет естественной убыли население края за 10 месяцев сократилось на 6189 человек. Фактором отрицательного роста здесь стало сокращение рождаемости (на 2632 ребенка).

За счет миграции население края уменьшилось на 6188 человек. Так, по итогам миграции внутри России население края уменьшилось на 7059 человек. Однако, международная миграция (преимущественно из Средней Азии) дала положительный итог в 871 человек, что позволило несколько смягчить финальную цифру миграционного баланса.

Тем не менее, общие итоги падения численности населения одного из беднейших регионов России демонстрируют катастрофические цифры.

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