Население Алтайского края за 7 месяцев сократилось на 8870 человек.

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Население Алтайского края за январь-июль 2018 года за счет всех причин (превышение смертности над рождаемостью и отрицательная миграция) сократилось на 8870 человек. Об этом сообщает территориальный орган Росстата.
Это на 9,7% выше рекордных показателей за соответствующий период прошлого года.
Тем не менее, в текущем году вновь стал активен размывающий результаты этого процесса фактор – международная миграция на Алтай (преимущественно из стран Центральной Азии) вновь стала показывать существенный положительный баланс. По итогам 7 месяцев население беднейшего российского региона за этот счет увеличилось на 1206 человек (207% к прошлогодним показателям ).
А вот отъезд постоянного населения края в боле благополучные регионы России по-прежнему высок (хотя и, видимо, достиг максимального порога). За 7 месяцев за счет межрегиональной миграции население края уменьшилось на 3776 человек (рост на 1,2%).
В итоге за счет миграции население края за январь-июль сократилось на 2570 человек.
За счет естественных причин население края в этот период сократилось еще на 6300 человек. Существенный рост здесь связан как с увеличением смертности, так и сокращением рождаемости.
Правительство Алтайского края, несмотря на смену губернатора, сохранилось традиционный для его информационной политики последних лет подход к замалчиванию печальных цифр демографической статистики. В подготовленных его ведомствами публикациях в официальной прессе данные ведомства государственной статистики за 7 месяцев были препарированы таким образом, чтобы полностью скрыть реальную картину происходящих процессов. Соответственно, по-прежнему нельзя говорить и том, что этот важнейший для региона процесс стал предметом открытого анализа управляющих им властей.
Фото Юрия Подольского.← Назад
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