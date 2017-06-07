Население Алтайского края за 4 месяца сократилось на 5574 человека.

07.06.2017

Население Алтайского края за январь-апрель 2017 года сократилось на 5574 человека - за счет всех источников (естественная убыль и отрицательная миграция). Об этом сообщает территориальный орган Росстата.

Это почти на 43% превышает еще недавно казавшиеся абсолютными отрицательными рекордами показатели за соответствующий период прошлого года (сокращение на 3903 человек).

При этом серьезную отрицательную динамику демонстрируют все составляющие демографического баланса: рождаемость в 2017 году падала, а смертность и отъезд в более благополучные регионы России расли. Единственным фактором стабилизации здесь хоть как-то можно считать лишь международную миграцию на Алтай. Резко падавшая почти до нулевой отметки с начала кризиса в России (в 2015-2016 гг.), в текущем году она стабилизировалась, сумев все же сохранить минимальный положительный баланс, но все же ощутимо более низкий, чем в прошлом году.

В итоге за счет сокращения рождаемости прирост населения края оказался меньше прошлогоднего на 1308 человек. А падение за счет роста смертности выросло к прошлогодним цифрам на 139 человек. Общий баланс снижения численности населения за 4 месяца за счет его естественного движения составил 3240 человек.

За счет миграции население края снизилось в январе-апреле еще на 2334 человека. При этом отрицательный итог миграции внутри Росси составил для Алтайского края 2660 человек, что в финале несколько сократилось за счет положительного сальдо миграции международной (+326 человек).

Власти проблемного региона долгое время пытались замалчивать печальную демографическую статистику края. В настоящее время, однако, они перешли к иной методике – контролируемая ими пресса распространяет создающие ложное впечатление о ситуации в этой сфере сообщения, основанные на недобросовестной манипуляции данными государственной статистики.

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