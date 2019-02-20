Население Алтайского края за 2018 г. уменьшилось на 17.291 человек.

20.02.2019

Население Алтайского края за 2018 год уменьшилось за счет всех источников (отрицательная миграция и превышение смертности над рождаемостью) на 17.291 человек. Об этом сообщает территориальный орган Росстата.

Накануне им были озвучены цифры итогового баланса миграции – за этот счет население края на год уменьшилось на 7411 человек. Отрицательный миграционный итог по-прежнему остается в одном из беднейших российских регионов крайне высоким, однако в 2018 г. он все-таки оказался ниже пиковых значений года предыдущего (8059 человек).

А вот итоги естественного движения населения в крае в 2018 г. оказались существенно хуже более ранних. В целом, за счет превышения смертности над рождаемостью население края уменьшилось на 9880 человек (годом ранее эта цифра составляла 7438 человек). Ухудшение ситуации произошло по всем направлениям – количество рождений в крае уменьшилось на 8% (на 2048 человек). А количество людей, ушедших из жизни, напротив увеличилось на 1,2% (на 394 человека).

В итоге 2018 год поставил очередной печальный рекорд в убыли населения депрессивного сибирского региона. Уменьшение за этот год населения края на 17.291 человек существенно (на 11,6%) превысило еще недавно казавшиеся печальным рекордом итоги предыдущего года (-15497 человек).

По прогнозам Росстата, уменьшение населения в Алтайском крае будет происходить и далее – так, ведомство государственной статистики прогнозирует стабильный рост этих цифр до предельно рассчитанной им временной границы (2036 года). По среднему прогнозу Росстата, к этому году население Алтайского края сократится с нынешних 2,3 млн до 1,9 млн человек.

Стоит отметить, что реальные итоги убыли населения края в последние годы, как правило, превышали эти расчеты статистического ведомства.

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