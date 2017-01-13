Население Алтайского края за 11 месяцев снизилось на 9633 человека.

13.01.2017

Численность населения Алтайского края в январе-ноябре 2016 года снизилась за счет всех факторов на 9633 человека, сообщает территориальный орган Росстата в этом регионе. Это на 27,6% выше показателей за аналогичный период 2015 года (7552 человека). При этом ухудшение итогов демографического баланса происходило как за счет естественного снижения численности населения, так и за счет нарастания миграционных потерь.

За счет превышения смертности над рождаемостью население одного из наиболее депрессивных регионов России сократилось на 3880 человек (годом ранее – на 3724 человека). Ухудшение баланса здесь вызвало существенно падение рождаемости в 2016 году.

За счет миграционных потерь население края в январе-ноябре сократилось на 5753 человека (годом ранее – на 3828 человек). Здесь на резком ухудшении баланса сказалось более чем трехкратное падение итогов миграции из стран Средней Азии, ранее маскировавших активных отъезд жителей проблемной территории в боле благополучные регионы России. Так, положительное сальдо миграции из стран СНГ за 11 месяцев составило лишь 1198 человек (а годом ранее оно составляло 3509 человек). Падение миграции вызвано российским кризисом и снижением здесь уровня жизни, что позволяет прогнозировать продолжение этого процесса и в будущем.

Нет комментариев