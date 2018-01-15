Население Алтайского края за 11 месяцев 2017 года уменьшилось почти на 14 тысяч человек.

15.01.2018

Население Алтайского края за январь-ноябрь 2017 года уменьшилось на 13.940 человек, сообщает терорган Росстата. Это почти на 45% выше показателей за соответствующий период прошлого года (9633 человек), еще недавно казавшихся печальным рекордом.

Падение численности населения одного из наиболее проблемных российских регионов происходило как за счет естественных причин – превышения смертности над рождаемостью, так и за счет отрицательных итогов миграционных процессов.

Так, за счет превышения смертности над рождаемостью население края за 11 месяцев сократилось на 6777 человек (рост на 75% к прошлогодним показателям). Ухудшение итогового баланса здесь произошло за счет резкого падения рождаемости (на 12,5%, или на 3028 малышей).

За счет отрицательных итогов миграции население края сократилось еще на 7163 человека (рост на 24,5% к прошлогодним показателям). При этом фактический миграционный баланс был еще хуже – за счет отъезда в более благополучные регионы России население края сократилось в январе-ноябре на 8298 человек. Однако, эти итоги были слегка "разбавлены" международной миграцией – за счет жителей Средней Азии население края выросло на 1135 человека.

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