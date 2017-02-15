Население Алтайского края в 2016 г. уменьшилось на 10.902 человека.

15.02.2017

Население Алтайского края в 2016 году уменьшилось на 10.902 человека за счет всех факторов (отрицательной миграции и превышения смертности над рождаемостью). Об этом сообщает территориальный орган Росстата.

По сравнению с показателями за предшествующий год (8168 человек), падение населения существенно – на 33,5% - увеличилось.

Катастрофический рост этого важного индикатора был достигнут за счет ухудшения положения по всем фронтам. Так, естественное падение население выросло с 3711 человек (в 2015 г.) до 4430 человек (в 2016 г.). Это произошло за счет существенного (на 1198 человек) падения рождаемости. Миграционные итоги также показали значительное ухудшение – за счет этого фактора в 2015 г. население края уменьшилось на 6672 человека, тогда как годом ранее – на 4457 человек. Причиной отрицательной динамики здесь стало резкое падение международной миграции – в условия кризиса и падения уровня жизни Россия, и в особенности, один из ее беднейших регионов – Алтайский край - становятся непривлекательными для мигрантов.

В 2017 году этот ресурс, впрочем, будет почти исчерпан, что может приостановить катастрофический рост численности разбегающегося и вымирающего населения одного из наиболее проблемных регионов России.

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