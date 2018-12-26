Народная дипломатия: финал или новые перспективы?

26.12.2018

Сегодня уже, наверное, не так много людей могут вспомнить период расцвета того, что получило впоследствии имя "народной дипломатии" в отношениях Америки и России. Эти годы – конец 80-х – начало 90-х годов прошлого века - вывели на страницы мировой прессы целую серию дотоле неизвестных имен – журналистов, музыкантов, общественников и иногда вообще простых людей (и даже детей), налаживавших мосты доверия между государствами, десятилетиями находившимися в состоянии "холодной войны".

Теперь, с высоты прошедших лет, нельзя исключать того, что их усилия, их идеализм могли и использовать в своих интересах силы, стоявшие у руля двух крупнейших сверхдержав того времени.

Однако, все эти люди – а многие из них уже остались только в истории – добились своей цели. Бастионы вражды и недоверия рассыпались, открыв возможность построения нового мирового порядка с "чистого листа".

Не вина этих людей, что многое из того, о чем они мечтали, не воплотилось в сегодняшнем мире.

Но значит ли это, что перспективы прямых контактов представителей общественности России и Америки сегодня зашли в тупик?

Многие готовы высказаться именно в этом ключе. В пользу такой оценки играет и дело студентки из далекой алтайской провинции Марии Бутиной, обвинения которой предъявлены властями США. Да и в целом российское общество находится сегодня в такой степени зависимости от власти, что любая его инициатива может вызвать подозрение по ту сторону океана.

Тем не менее, почва для таких плодотворных контактов все же остается. В качестве пример, скажем, можно вспомнить недавнюю инициативу одного из крупнейших российских бизнесменов, президента Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслава Моше Кантора.

Речь тогда шла о предложении американским еврейским общинам поделиться технологиями обеспечения безопасности, наработанными ЕЕК (после серии жертв в результате нападения на синагогу в Питтсбурге).

Пока это, наверное, лишь частный пример. Но, пожалуй, все же не так далек тот час, когда подозрения сменятся стремлением к восстановлению утраченного.

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