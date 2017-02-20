Накануне сессии КПРФ все же внесла законопроект в защиту льготников Алтайского края.

20.02.2017

Накануне назначенной на 22 февраля сессии Заксобрания Алтайского края действующая там фракция КПРФ несла законопроект в защиту льготников этого региона. Поводом для этого стала отмена в ноябре 2016 г. инициативе губернатора этого региона широкого круга социальных льгот, принятая тогда голосами депутатов от Единой России. Решение вызвало рост социальной напряженности, вылившийся вскоре в уличные протестные акции. Крупнейшая из них – проведенный пострадавшими льготниками при участии КПРФ митинг в Рубцовске 11 февраля – собрала более полутора тысяч человек.

Напуганный размахом протестов губернатор дал поручение единороссам вернуть на февральской сессии часть отнятых льгот. Для этого управляющая краем команда решила принять там некое "разъяснение" антисоциального ноябрьского закона – теперь часть выполнявшихся несколько месяцев его требований должна быть признана якобы противоречащими федеральному законодательству и быть отмененными задним числом. Для этого в повестку сессии внесен вопрос о принятии специального постановления "Об официальном толковании части 1 статьи 5 закона Алтайского края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» и части 1 статьи 6 закона Алтайского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов».

КПРФ, обещавшая льготникам внести альтернативный законопроект с требованием полного восстановления отмененных льгот, при этом взяла труднообъяснимую паузу.

Официально Алтайский крайком КПРФ после рубцовского митинга пояснил ее желанием собрать под своим законопроектом некие новые подписи в его поддержку. Однако, текст законопроекта так и не был опубликован, а следов кампании сбора подписей в политическом пространстве Алтая также не было обнаружено. Это дало возможность ЕР и губернатору Александру Карлину беспрепятственно внести свой законопроект в АКЗС и провести кампанию в его поддержку.

Отдав доведшей ситуацию до кризиса губернаторской команде всю политическую инициативу, тем не менее, накануне сессии, крайком КПРФ все же сообщил о том, что и их законопроект внесен в Заксобрание. В сопровождающем это заявлении говорится, что согласно внесенному документу "отнятые у населения меры социальный поддержки должны быть возвращены в полном объеме". Ни о каких подписях в его поддержку при этом уже не сообщается, а текст документа по-прежнему не публикуется.

На прошлой неделе пресс-службой крайкома было опубликовано изложение содержания законопроекта (однако аутентичность этой публикации остается под вопросом). В этой публикации законопроект выглядел неожиданно – он требовал возвращения лишь нескольких (хотя и наиболее значимых) льгот, а также содержал крайне болезненное для напряженного бюджета края требование радикально расширить практику присвоения звания ветерана труда.

Не проясняет ситуации и комментарий лидера КПРФ и ее фракции в Заксобрании Марии Прусаковой, тщательно обходящей в нем все вопросы вокруг странностей поведения алтайских коммунистов.

"Нас не устраивают полумеры, мы выступаем за полное восстановление льгот. Ситуацию можно вернуть хотя бы на уровень прошлого года, бюджет это позволяет. Тем более, что на февральской сессии бюджет будет еще увеличен, - такой пункт в повестке дня сессии есть. На наш взгляд, ничто не мешает принятию нашего социального законопроекта. Нужна только политическая воля. Наш законопроект, скорее всего, "единороссы" отложат на мартовскую сессию, они уже намекали на это. Основной причиной волокиты является то, что губернатору нужен срок в один месяц для ознакомления с законопроектом", - заявила г-жа Прусакова.

Нет комментариев