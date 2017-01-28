Нагайцев заявляет о многомиллионных хищениях с участием руководителей ФНПЦ Алтай.

28.01.2017

Высказанные подозрения делают необходимой проверку финансирования губернаторских выборов 2014 г. – не было ли там похищенных на ФНПЦ бюджетных средств, а также проверки обсуждаемой в прессе и соцсетях информации о возможном доведении Жаркова до самоубийства и возможной причастности к этому главы региона.

Бывший сотрудник ФСБ Андрей Нагайцев, после отставки пытавшийся сделать политическую карьеру в родном Бийске, 27 января заявил о том, что руководство крупнейшего оборонного предприятия, расположенного в этом городе – АО ФНПЦ "Алтай" – в течение ряда лет было причастно к многомиллионным хищениям средств гособоронзаказа.

По его данным, информацией об этом располагают алтайские силовики – ФСБ и полиция.

Для подтверждения высказанных подозрений он публикует фотокопию части неназванного полицейского документа (предположительно –сводки на основе Книги учета сообщений о преступлениях, КУСП), описывающей криминальные подозрения, находящиеся в территориальном поле ответственности отделения полиции в Бийске (ОП Приобский) и сформулированные Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭК и ПК, предположительно – в составе ГУ МВД по Алтайскому краю).

При этом Нагайцев намекает, что реальное оперативное сопровождение деда осуществляли не полицейские, а местное управление ФСБ.

В датированном 25 января документе говорится о том, что в КУСП под номером 1455 зарегистрировано следующе сообщение о преступлении:

"В ходе проверочных мероприятий в отношении АО ФНПЦ "Алтай" установлено, что с 2011 по 2016 г. должностными лицами АО при исполнении своих должностных обязанностей в рамках реализации гос. оборонных заказов и международных контрактов и использованием подконтрольных юридических лиц (ЗАО НПК "Алтай" и ЗАО НПК "Бийскфизтех", на территории Бийска осуществлялось хищение денежных средств прин. АО ФНПЦ "Алтай" в сумме более 30 000 000 руб. В действиях должностных лиц АО ФНПЦ "Алтай" усматривается прест. предусмотренное ст. 159 ч.4 УК РФ".

В этой связи г-н Нагайцев напоминает, что весной 2016 г. в период проведения Единой Россией праймериз на выборах в Заксобрание Алтайского края (неудачным участником которых был и он) он предупреждал партийцев "о воровстве на крупном российском оборонном предприятии? Помните я предупреждал, что категорически недопустимо выставлять на выборы кандидатов с криминальным "пушком на рыльце", чьих-то сынков? Как мне отвечали "некоторые": "Андрей Петрович, главное, что она проплатила, а остальное ёе проблемы! Наша задача получить деньги для партии за места в АКЗС и в ГосДуме." Так вот чьими деньгами покупаются места в парламентах!?"

Нагайцев не называет прямо фамилии подозреваемого им в причастности к криминалу политика-единоросса, однако при этом публикует биографическую справку заместителя председателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС 52-летней Ирины Тепловой, возглавляющей упомянутый в справке КУСП ЗАО НПЦ "Алтай", а также являющейся руководителем администрации гендиректора АО ФНПЦ "Алтай".

Нагайцев подчеркивает прямую причастность к получению подозреваемым в криминале политиком депутатского мандата действующего губернатора Алтайского края Александра Карлина. "При этом, краевая власть, возглавляемая бывшим прокурором, охотнее поддерживает тех, в отношении которых возбуждаются уголовные дела! Карлин и его команда делают всё, чтобы не пустить меня в регион", - пишет он.

Другие участники политического процесса видят последствия разворачивающегося криминального скандала более широко. Возглавляющий динамично развивающийся муниципалитет в пригороде Барнаула экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Олег Боронин связывает сообщение Нагайцева с недавним подтверждением активно скрываемого до последнего времени при участии властей самоубийства в июле 2016 г. многолетнего гендиректора ФНПЦ Алтай Александра Жаркова, а также с нелегальными источниками финансирования губернаторских выборов в этом регионе в 2014 г.

"Ну вот, похоже, и в Алтайском крае воруют даже на славном ключевом предприятии оборонки, которое обеспечивает ракетно-ядерный щит России. Сволочи. Теперь понятна трагедия человека, возглавлявшего предприятие. Совесть. Или трусость? Возможно, украденные из оборонной промышленности деньги использовались на выборах, в интересах "Единой России" и ее кандидатов. Возможно, эти деньги использовались и на "выборах" губернатора Алтайского края в 2014 году))) Если все это так, то аферы не могли, на мой взгляд, осуществляться без ведома "близкого круга" региональных руководителей и неформальных лидеров "Единой России", - пишет популярный политик, близкий к алтайским эсерам.

В своем заявлении Боронин, также так и Нагайцев, прямо намекает на возможность использования криминальных денег, выведенных из ФНПЦ Алтай, в личных интересах местного губернатора (по мнению Нагайцева в 2016г. обеспечившему депутатский мандат подозреваемой в организации хищений должностному лицу ФНПЦ).

Также Боронин заявляет о возможной связи представляемого до сего времени как безмотивное самоубийства гендиректора ФНПЦ Жаркова с надвигающимся скандалом вокруг вероятного хищения бюджетных средств. В соцсетях и ряде СМИ, действительно, активно обсуждалась версия о якобы имевшей место накануне трагедии встрече Жаркова с губернатором Карлиным. До сего времени эти намеки выглядели бездоказательно, однако вскрывшаяся информация об объемных хищениях бюджетных средств и возможной причастности к ним главы региона теперь требует их тщательной проверки.

Таким образом, высказанные подозрения делают необходимой проверку финансирования кампании действующего губернатора Алтайского края на выборах главы региона в 2014 г. на предмет возможного выявления криминальных источников ее бюджета. Также новые обстоятельства теперь требуют и проверки обсуждаемой в прессе и соцсетях неподтвержденной информации о возможном доведении Жаркова до самоубийства и возможной причастности к этому главы региона, поскольку вновь вскрытые обстоятельства вокруг гибели гендиректора ФНПЦ накануне разоблачения бюджетных хищений там содержат признаки преступления, описанного ст. 110 УК РФ.

В первые сутки после публикации, однако, какой-либо публичной реакции со стороны краевых управлений профильных по данным подозрениям силовых ведомств – МВД и СКР – отмечено не было.

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