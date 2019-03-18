Надежды угасают: первый год нового губернатора в Алтайском крае оценивают скептически.

18.03.2019

Такие оценки содержатся в вышедших в последние дни ряде публичных заявлений. Так, в действующей в Алтайском крае организации партии Яблоко напоминают, что по итогам 2018 года по размеру средней зарплаты край занял 81 место среди 85 регионов России.

"В 2018 году Алтайский край поставил очередной печальный рекорд в убыли населения. Население края за год уменьшилось на более чем 17 тысяч человек. Считаем, что политика, так называемой оптимизации учреждений здравоохранения, образования и культуры бывшего губернатора Александра Карлина продолжается и при губернаторе Викторе Томенко", - говорится в распространенном в СМИ заявлении.

Авторы заявления в этой связи подчеркивают, что "смена власти в Алтайском крае не привела к серьезным позитивным переменам". Алтайские яблочники делают вывод о том, что "на фоне других субъектов Российской Федерации, социально-экономическая ситуация в Алтайском крае выглядит еще менее перспективной".

В близкой тональности выдержано одновременно распространенное в соцсетях заявление известного на Алтае общественника Константина Емешина.

"Томенко – губернатор надежд. Но, похоже, эти надежды тают", - делает вывод автор к моменту приближающегося итога первого года работы нового алтайского губернатора. Емешин, работавший в составе кабинета "народного губернатора" Михаила Евдокимова и возглавлявший в крае Общественную палату (в период ее выборности общественниками) утверждает, что на Алтае все более распространяются настроения скепсиса в отношении потенциала новой управленческой команды.

"Досрочный уход губернатора Карлина и появление абсолютно неизвестного красноярского посланца все политтехнологи расценили как заслуженную победу Томенко, который использовал образ "губернатора надежд".

Но вот уже два дня пересекаясь с давними знакомыми представителями политической элиты края, бросился в глаза некоторый скепсис. Как-то однотипные фразы типа: "Похоже толку не будет". Хотя один коллега отметил: "А что он может, когда все решается в Москве".

У меня тоже десяток вопросов, но тем не менее я пытался коллег убедить, что еще не все потеряно, но как-то с их стороны энтузиазма не уловил.

Да и вектор информационной политики остается странным - вроде бы остались обрывки Карлинской показухи, но и логики действий нет... лишь событийный ряд - то печем блины, то присутствуем на заседании Правительства, а то в Сочи с молодыми "Лидерами России", - пишет общественник.

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