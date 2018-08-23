На полузакрытой первой пресс-конференции Томенко посоветовал привлеченным на Алтае за мемы и репосты: Существуют рамки и до них не стоит доходить.

23.08.2018

Спустя почти 3 месяца работы во главе Алтайского края 23 августа врио губернатора Виктор Томенко дал первую пресс-конференцию. Мероприятие прошло в традиционно закрытом режиме, отработанном пропагандистским ведомством краевого правительства за многие годы работы здесь команды экс-губернатора Александра Карлина.

Открытой аккредитации на это мероприятие не проводилось. О самом факте пресс-конференции аппарат губернатора сообщил лишь за час с небольшим до ее начала, при этом предусмотрительно не указав даже места ее проведения.

Фактически речь шла об ответах на вопросы отобранной чиновниками и контролируемыми ими структурами аудитории примерно в полтораста работников СМИ, собранных при участие краевого правительства в этот день в Барнауле на т.н. "Инфофорум Союза журналистов России".

Трансляцию часового мероприятия обеспечила на своем сайте "губернаторская" телекомпания катунь-24.

Вполне ожидаемо, на встрече не прозвучало тех острых вопросов к главе региона, которые последние недели активно обсуждаются в региональном сегменте социальных сетей (например, по обстоятельствах его вероятного участия в карибском офшоре или о его позиции по поводу планов Кремля по повышению пенсионного возраста) .

Поднимаемые участниками встречи вопросы преимущественно касались личных и общефилософских проблем, макроэкономической проблематики, а также, наоборот, частных интересов представителей привлеченных СМИ (или их собственников).

Из общественно значимых ответ можно упомянуть высказанную г-ном Томенко готовность сохранить в Алтайском крае неоднократно подвергавшееся критике (общественниками и депутатами краевого Заксобрания) масштабное финансирование сектора СМИ из бюджетов. Врио губернатора также намекнул на готовность к увеличению потока этих средств.

Глава региона также подробно высказался по поводу своих планов повышения в крае заработной платы. Отвечая на вопрос об этом, он подчеркнул, что у него нет задачи вывести зарплату в Алтайском крае на уровень средней по Сибири. "Идея основная она есть какая-то", - подчеркнул он - зарплата сначала должна подниматься в частном секторе (при этом "прорыв нам должны дать промышленные направления"). Затем же "будет подтягивать бюджетников", - отметил Томенко.

"Взрывного роста обеспечить не получится", - резюмировал глава региона.

В финале Виктор Томенко ответил на вопрос представителя ГТРК Алтай о резонансной серии дел по экстремизму, заведенных этим летом по фактам записей в соцсетях в Алтайском крае.

Томенко, подчеркнул, что ему понятна деятельность силовиков в этой области. Идет расследование, отметил он, подчеркнув как значимый для него факт, что на сегодня никого пока не посадили в СИЗО. Врио губернатора намекнул, что СМИ в публикациях по этой теме перегибают.

Важнейшее, считает Томенко, финальная трактовка судом того, что произошло, в рамках той меры ответственности, которая определена в законе. В целом глава края выразил солидарность с силовиками, выказав выражающим свои мнения в соцсетях молодым людям (и их родителям) совет: "Существуют рамки и до самых до рамок надо не доходить".

На фото губеранторской пресс-службы: Томенко общается с отобранными для него журналистами во время поездки по краю.

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