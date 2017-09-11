На НТВ рассказали о подготовке заказного сюжета против Карлина по перинатальному центру ДАР.

11.09.2017

8 сентября известный публикациями расследований и разоблачений сайт The Insider опубликовал большой материал о "внутренней кухне" телеканала НТВ. В нем приводятся рассказы двух скрывших свои имена сотрудников этой телекомпании.

Один из них, предположительно работавший в программе Деловое утро, помимо прочего, подробно рассказал о подготовке там в апреле 2017 года заказного телесюжета, посвященного активно освещавшемуся тогда на Алтае СМИ предпринимательской семьи Прокопьевых (группа Эвалар) скандалу вокруг перинатального центра ДАР в Барнауле. По словам сотрудника НТВ, целью размещения сюжета в эфире федеральной телекомпании было использование материалов вокруг пафосно принятого в эксплуатацию губернаторской командой недостроенного ДАРа для дискредитации губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Сотрудник НТВ не называет авторов заказа, пришедшего исполнителям по цепочке, упоминая о них лишь как о "серьезных людях", заплативших "огромные деньги".

"Помню, был огромный заказной сюжет про барнаульский роддом, там какие-то огромные деньги платили каналу (в эфире, конечно, ни слова про рекламу). Это был вброс против губернатора, заказывали серьезные люди через директора «Студии Утро» Марину Романцову. Потом был скандал, режиссеры в курилке рассказывали, что попросился высказаться губернатор — ну, типа, оправдаться, вышел аж через Земского (гендиректор НТВ), и тогда Романцова дала задание Татьяне Суворовой нарезать его так, чтоб было неубедительно, типа он говорит чушь", - так описывает автор ситуацию вокруг заказного телесюжета.

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