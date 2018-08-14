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На фоне офшорного скандала Томенко отказался от дебатов.

14.08.2018

14 августа штаб врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко сообщил о том, что их подопечный, намеренный перевести свои полномочия в постоянный формат по итогам голосования в сентябре, решил отказаться от участия в публичных дебатах. Заявление об этом распространил выступающий в качестве доверенного агента властей ИД Алтапресс.

Ранее анонимные представители штаба Томенко заявляли в СМИ о том, что глава региона намеревался принять участие в дебатах.

Однако, в минувшие выходные в Алтайском крае через мессенджер WhatsApp стал массово распространяться вирусный анонимный ролик, привлекающий внимание к скандалу вокруг предположительно имевшегося у Томенко (и ряда полных тезок его высокопоставленных сослуживцев по Норникелю и правительству Красноярского края) панамского офшора, данные о котором стали доступны после утечки в Сеть в 2015году досье регистратора Моссак Фонсека.

Красноярские СМИ тогда пытались прояснить этот вопрос, однако чиновник ловко избегал однозначных ответов (а в финале покинул этот регион, переместившись в Алтайский край).

"Вторая серия" скандала с офшором Томенко, спровоцированная анонимным роликом, сейчас широко обсуждается в Алтайском крае. При этом практически все местное медийное сообщество, переданное Томенко его предшественником Александром Карлиным в состоянии директивной или договорной зависимости от властей региона, получив указание на "блок", хранит полное молчание об этой теме, с 13 августа активнейшим образом обсуждаемой жителями Алтая в соцсетях и мессенджерах.

Именно с опасениями того, что в ходе дебатов  может быть поднята "офшорная тема", связывают чаще всего жители Алтая предполагаемый мотив отказа Томенко от единственного за всю кампанию публичного появления перед широким кругом избирателей. Также в качестве вероятных мотивов отказа г-на Томенко от дебатов алтайские избиратели называют его вероятное нежелание комментировать болезненную тему своей поддержки намерения Кремля повысить пенсионный возраст,  нежелание обозначить свое позицию по поводу кремлевской политики повышения налогов и т.п.

"Томенко член ЕР? Томенко согласился на поднятие пенсионного возраста? Томенко согласился на повышение налогов? Томенко не хочет рассказать про свои офшорные дела? Томенко нечего рассказать электорату…", - так комментирует ситуацию  на популярном алтайском интернет-форуме местный житель.

А вот в самом штабе врио губернатора отказ пояснили, сославшись на "насыщенный рабочий график, включающий частые поездки по территориям региона".

В неофициальный комментариях инсайдерские источники в штабе также отмечают, что кандидат неожиданно проявил меньшие, чем ожидалось,  способности к публичной деятельности, в особенности – в ситуациях, требующих ответа на спонтанные вопросы.  "Иногда он теряется, и тогда может начать говорить длинные сложные  фразы, смысл которых ускользает от присутствующих,"  - отметил источник.

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