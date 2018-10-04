На Алтае возмущены решением Союза журналистов о приеме активиста, пользующегося репутацией лидера провластного экстремистского подполья.

04.10.2018

Решение Союза журналистов России о приеме туда активиста из Барнаула Андрея Маевича, пользующегося на Алтае репутацией лидера действующих здесь подпольных групп проправительственных экстремистов, вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Жители Алтая выражают в этой связи свое недоумение и возмущение.

В последние годы г-н Маевич получил на Алтае известность, как один из организаторов здесь кампании по вербовке наемников для участия в военных действиях на востоке Украины. Большой общественный резонанс здесь имели его публичные выступления с призывами расправы над журналистами и представителями оппозиции, а ряд таких инцидентов прошел с его личным участием.

Активист при этом демонстрировал свои связи с предположительно действующими в составе местной полиции нелегальными группами, поддерживающими действия экстремистского подполья. С этой целью он заявлял о себе как о "ветеране Росгвардии" и "ветеране Чечни", однако после публично высказанных ему в этой связи претензий и вопросов реальными ветеранами, никак не смог подтвердить эти заявления.

Впервые сообщения о том, что предполагаемый лидер алтайских провластных экстремистов намерен переквалифицироваться в "журналисты" появились в феврале 2018 года, после того как этот курируемый и поддерживаемый ресурсами правительством края квазиобщественный проект возглавила Мария Чугунова.

Именно тогда Маевич впервые сообщил о том, что он был оперативно принят новым руководством Союза журналистов в его состав. Но лишь 2 октября ряд издаваемых в Барнауле близких к местным экстремистам сайтов опубликовали полученное активистом удостоверение СЖР. В своем комментарии Маевич благодарил товарищей за то, что они передали ему в распоряжение созданный в 2015 году сайт новостиалтая.рф, редактором которого последние месяцы он представляется.

Свое возмущение сомнительным решением СЖР в этой связи высказал известный на Алтае сельский блогер Юрий Подольский (поводом для этого стала появившаяся в этот же день публикация Маевича с оскорблениями в адрес участников Великой Отечественной войны). "Хрен с ним, что ветеранов не уважает (или только ветеранов уроженцев Украины). Но, ведь он никакошный как журналист. Хотел бы спросить тех, кто поставил этой новости класс: "Вы чему радуетесь? Маевич - агрессивный политизированный бездарь. Вы его уровняли с профессионалами журналистами. Или планку профессионализма в журналистике можно опустить до уровня Маевича?" – пишет в этой связи в ФБ блогер.

"Увидела сегодня случайно. Г-ну Маевичу, певцу Донбасса, дали статус журналиста АК. Не знаю, что он там написал, не читала. Дали, как я понимаю, за общественную активность, за отправленных защищать "русский мир" убийц 16 летних детей, грязных пакостников в чужой стране. Да это просто позор какой то. Для журналистского сообщества", - так оценила сомнительное решение в публикации в популярном на Алтае сообществе ФБ Республика Барнаул Елена Денисова.

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