На Алтае вновь осудили агростраховщиков по вызывающим здесь сомнения обвинениям.

20.01.2017

20 января о вступлении в законную силу приговора Центрального районного суда Барнаула в отношении четырех агростраховщиков сообщила пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю. Менеджеры и сотрудники страховой компании "РуСА-Р" были осуждены за покушение на мошенничество в особо крупном размере(3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Руководитель ООО "Страховое общество "Русский страховой Альянс-Русиншур" Николай Самойленко и директор территориального обособленного подразделения ООО "Страховое общество "РуСА-Р" Алексей Кочубей были приговорены к трем с половиной годам лишения свободы условно, а сотрудницы компании Ольга Хамрителева и Ирина Капанен получили сроки в виде двух и трех лет лишения свободы условно, соответственно.

Страховщиков обвиняли в том, что они разработали и реализовали схему страхования, направленную на неправомерное получение алтайскими аграриями выплат из бюджета. Для воплощения предложенной Самойленко схемы Кочубей вместе со своими подчиненными Ольгой Хамрителевой и Ириной Капанен выходили на заинтересованных в страховании урожая руководителей агропромышленных предприятий Алтайского края. Как решил суд, страховщики, "вводя их в заблуждение, убеждали в законности получения средств государственной поддержки предлагаемым, по их словам, единственно возможным способом".

Курировавшее дело ФСБ подробно описывает схему агрострахования, признанную алтайским судом преступной.

"Важным аргументом в пользу оформления страховки использовался тот факт, что от самих товаропроизводителей несение каких-либо личных затрат не требуется.

В соответствии с действующим законодательством для получения субсидии сельхозтоваропроизводители должны были произвести оплату 50% начисленной по основному договору страховой премии. Для этого подконтрольная СО "РуСА-Р" фирма ООО "АгроФинанс" предоставляла им деньги под видом займа.

Полученные средства сельхозтоваропроизводители перечисляли на счет барнаульского филиала ООО "СО "РуСА-Р". После этого денежный поток направлялся в головную организацию в г.Красноярск. Оттуда деньги снова перенаправлялись в "АгроФинанс" по фиктивному основанию "купля-продажа векселей" для дальнейшего представления их очередному сельскохозяйственному товаропроизводителю.

Таким образом одни и те же денежные средства находились в круговом безналичном перемещении от ООО "СО "РуСА-Р" через ООО "АгроФинанс" к сельхозтоваропроизводителю и обратно от него через территориальное обособленное подразделение страхового общества в Алтайском крае на счет головной организации. При этом фактически страховая компания свои средства не тратила, а лишь создавала видимость соблюдения всех необходимых условий для получения и последующего хищения предоставляемых государством субсидий.

Согласно разработанной схемы финансовые документы об оплате страхового взноса и заключении договора страхования должны были в дальнейшем передаваться в Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, откуда, по замыслу, после проверки документов и принятия положительного решения субсидия должна была быть направлена на расчетный счет страховой компании.

Как заключил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Алтайского края Владимир Дондуков, в 2012 году ООО "СО "РуСА-Р" заключило фиктивные договоры со 158 сельхозтоваропроизводителями Алтайского края, заранее не принимая обязательств по их исполнению".

В итоге эта деятельность агростраховщиков была оценена следствием и судом как "преступная схема по хищению средств, выделенных из краевого и федерального бюджетов в качестве субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края по страхованию урожая". Хищения, впрочем, не было – бюджетные деньги так и не дошли ни до страховщиков, ни до крестьян. Краевое управление ФСБ специально подчеркивает, что руководству страховой компании "не удалось реализовать свой преступный замысел и получить мошенническим путем субсидию от ГУ СХ Алтайского края в размере около 113 млн. рублей. Таким образом предотвращено нанесение ущерба как краевому, так и федеральному бюджету в особо крупном размере".

Стоит отметить, что новый приговор страховщикам на Алтае – далеко не первый. По близким обвинениям здесь уже были вынесены приговоры большой группе представителей страхового бизнеса и руководителей аграрных организаций. Общественность региона при этом в целом оценила выдвигаемые местными силовиками в рамках этой кампании обвинения как вызывающие существенные сомнения в обоснованности.

Нет комментариев