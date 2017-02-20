На Алтае обсуждают арест крупнейшей в мире яхты владельца местных ТЭЦ.

20.02.2017

В минувшие выходные в соцсетях на Алтае обсуждали арест в Гибралтаре крупнейшей в мире частной парусной яхты Андрея Мельниченко. Сообщения об аресте яхты из-за неоплаченных счетов ее строителей в Германии, первично опубликованные сайтом yachtharbour.com, в минувшие выходные активно перепечатывались ведущими государственными СМИ России.

На Алтае Мельниченко известен как основной собственник Сибирской генерирующей компании, владеющей здесь ТЭЦ в Барнауле и реализующей проект по созданию новой ТЭЦ в Рубцовске. Получившая права собственности на эти активы несколько лет назад бизнес-империя Мельниченко первоначально вошла в конфликт с командой губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Губернаторской команде тогда не понравились планы увеличения теплотарифа на 40%. В ответ люди столичного олигарха организовали утечку в СМИ информации о коррупционных схемах окружения Карлина в энергетике: ряд занимавшихся транспортировкой угля фирм, которые, как считалось, контролируются первым заместителем и партнером Карлина – Сергеем Локтевым - подозревали в том, что они получают сверхприбыли за счет установленных для них крайадминистрацией многократно завышенных тарифов на эти услуги (оплачиваемых в конечном итоге за счет общего теплотарифа).

Однако, затем СГК и команда Карлина помирились: теплотарифы в Барнауле за последние два года были радикально повышены, нежелательные для бизнеса Мельниченко конкуренты потеснены с рынка в Барнауле, а в 2016 г. СГК получила для работы рынок Рубцовска.

Губернаторская команда сейчас активно отстаивает интересы действующей на Алтае крупнейшей энергомонополии. Так, когда ФАС несколько месяцев назад опротестовал как незаконно повышенный властями края в интересах СГК один из энерготарифов (также такие тарифы были незаконно повышены людьми Карлина в интересах действующих на Алтае энергокомпаний, бенефициарами которых считают олигарха Владимира Лисина и федерального министра Михаила Абызова), власти края активно отстаивали эту позицию в суде. И даже проиграв ФАС суд в первой инстанции, они решили продолжить процесс по защите интересов олигархов в апелляционном суде.

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