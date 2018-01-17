На Алтае группировки элит пытаются использовать в своих интересах скандал вокруг сбора подписей за Путина в Бийске.

17.01.2018

Скандал вокруг нарушений законодательства в ходе сбора подписей за продление полномочий Путина в Бийске стал полем для интриг местных элитарных группировок. Конфликтующие между собой в проблемном крае за влияние на власть и связанные с ней финансовые потоки алтайские политические и бизнес кланы обвиняют друг друга в антипутинской провокации и пытаются показать Кремлю несостоятельность своих конкурентов.

Так, ряд инвектив в адрес влиятельной на Алтае предпринимательской семьи Прокопьевых (группа Эвалар) 17 января раздалось со стороны интернет-ресурсов, имеющих репутацию близких к команде местного губернатора. Эвалар обвиняют в том, что сюжет Бийского телевидения (ТВ-КОМ), ставший поводом для выхода 16 января скандала на федеральный уровень, мог быть изготовлен в качестве провокационного против курирующих кампанию Путина в Алтайском крае региональных властей (опубликовавшая его бийская телекомпания водит в холдинг Эвалара – Сибирскую медиа-группу, СМГ). В качестве аргументов при этом упоминается то, что компрометирующие кампанию Путина признания в нем могли быть сделаны не в "холуйском экстазе" (выражение Алексея Навального), а якобы являлись сознательной попыткой "подставить" отвечающую за сбор подписей Путина губернаторскую команду.

К участникам интриг вокруг скандала подключился и местный медиа-бизнесмен Юрий Пургин. На начальном этапе путинской кампании Пургин был привлечен Кремлем в качестве участника собрания по формальному выдвижению кремлевского лидера на новый срок, прошедшему в Москве на ВДНХ. По возвращению на Алтай он дал большое интервью о своем участии в кампании, заявив о том, что рассчитывает вскоре получить статус доверенного лица Путина. Однако в результате непубличных интриг Пургин до сих пор не получил такого статуса и даже не был включен в состав сформированного 16 января губернаторской командой регионального штаба Путина.

В итоге 17 января контролируемые прокремлевским бизнесменом алтайские СМИ, до сего времени послушно замалчивавшие развивающийся уже неделю скандал в Бийске, внезапно опубликовали большой материал о нем, понудив краевой штаб Путина к заявлению о том, что собранные в Бийске подписи могут быть аннулированы как сомнительные. При этом Эвалар подозревают уже не только в провокации в медиа-поле, но и в том, что эта группа была организатором ее и физически.

"Мы проведем тщательную проверку информации негосударственной телекомпании "ТВ-КОМ" об организованном руководством бийского предприятия "Эвалар" подвозе граждан к пункту сбора подписей. Если кадры видеоматериалов телекомпании "ТВ-КОМ" найдут подтверждение, мы вынуждены будем отказаться от отправки в Москву подписных листов с данного конкретного сборного пункта", - цитирует сайт Алтапресс высказывание ставшего сопредседателем избирательного штаба Путина в Алтайском крае и его доверенным лицом экс-силовика Владимира Климова.

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