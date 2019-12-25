Молодые расисты избили в Барнауле студента-индуса?

25.12.2019

О происшедшем 15 декабря в Барнауле инциденте с нападением двух расистски настроенных молодых людей на студента 1 курса Алтайского государственного медицинского университета родом из Индии заявила группа СМИ, принадлежащих холдингу Эвалар (КП Барнаул, МК на Алтае). Каких-либо официальных подтверждений нападению нет – ни АГМУ, ни алтайская полиция ничего не сообщают о резонансном преступлении.

Косвенным подтверждением инциденту может являться то, что спустя несколько дней после него (с 19 декабря) в школах Барнаула полицией было проведено обязательное мероприятие – представители МВД читали там школьникам лекции, в которых предупреждали "об уголовной ответственности за пропаганду идей террористического и экстремистского характера, а также за осуществление действий, направленных на разжигание межрелигиозной розни и ненависти".

Эваларовские медиа в качестве своего единственного источника называют при этом написавший о нападении Телеграм-канал Unusial crimes Barnaul. Анонимный канал регулярно публикует инсайдерскую информацию о криминальных инцидентах, находящихся в сфере ответственности местной полиции. При этом эваларовские медиа столь же регулярно демонстрируют свои особые связи с анонимами – вот и на сей раз в их публикациях о резонансном преступлении появилась серия фактов и деталей, не упомянутых в якобы ставшем основой для него заявлении Телеграм-канала.

На фото: на открытии факультета иностранных студентов в АГМУ (газета Алтайская правда).

Нападение на 20-летнего студента из Индии (его имя при этом никем не сообщается) якобы произошло в 17.30 15 декабря в центре Барнаула – на проспекте Социалистическом. "На светофоре, на пересечении с Пролетарской кто-то обхватил его руками сзади за горло с такой силой, что он не мог…двигаться вообще", - пишет канал. В то время как один из нападавших молодых людей держал студента, второй нанес ему несколько десятков ударов кастетом по голове и телу. После этого нападавшие убежали, не забрав каких-либо ценностей. Избитый вернулся в общежитие, рассказав о нападении соседям, которые взвали скорую и полицию.

Сообщается, что полицейские вскоре вычислили нападавших (один из них уже стоял на учете). Оба оказались школьниками – 8 и 9 класса . Один учится в лицее, другой – в гимназии. "Оба из достаточно благополучных, полных семей", - подчеркивает канал.

Телеграм-канал также утверждает, что нападавшими двигали мотивы расовой неприязни. Входили ли нападавшие в состав какой-либо группировки – не сообщается.

Также нет данных о формальной реакции МВД на нападение – известно лишь о том, что дело намерены закрыть без последствий для экстремистов: сообщается, что возраст напавших на индийца препятствует их уголовному преследованию.

Уличные нападения на расовой почве происходили в Барнауле и ранее. Так, информация о том, что один из убийц мог входить в такую группировку, несколько месяцев назад всплывала в ходе расследования резонансного дела о похищении и убийстве автовладельца Михаила Седова.

В 2010 г. также в центре Барнаула компанией занимавшихся уличными нападениями на расовой почве молодых людей был убит учившийся здесь по обмену студент из Южной Кореи Кан Бенгил (Kong Byeong Gil). В ходе расследования тогда всплывали факты того, что эта группировка могла сформироваться под влиянием популярного в Барнауле ультраконсервативного православного священнослужителя, с ней также могли контактировать некоторые из сотрудников силовых ведомств.

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