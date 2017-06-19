Митинг по теплотарифам в Рубцовске: протест идет на спад?

19.06.2017

Прошедший 17 июня в Рубцовске митинг по судьбе местной ТЭЦ и тарифам на теплоснабжение для горожан вновь показал, что не вовлеченный в общефедеральную повестку и снижающий радикальность лозунгов протест на Алтае сейчас идет на спад. Организаторам митинга в лице Алтайского крайкома КПРФ на сей раз удалось собрать в Рубцовске менее половины от числа людей на рекордном по численности за последние годы митинге 25 марта – семьсот человек вместо полутора тысяч.

Митинг 17 июня в Рубцовске, по подсчетам организаторов, собрал 700 человек. Фото - пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

В тот день, накануне первой общероссийской антикоррупционной акции сторонников Навального, в Алтайском крае прошли два многочисленных митинга. В Рубцовске 1,5 тысячи человек протестовали 25 марта против коммунальных проблем и требовали отставки губернатора, а в Бийске на митинге гражданского активиста Евгения Корчагина 2,5 тысячи человек выразили недовольство руководством города и также требовали отставки губернатора Александра Карлина.

Алтайский протестный феномен тогда был замечен политологами – и даже стал поводом для обсуждения в международной прессе.

Дальнейшие события, однако, показали, что начавшееся весьма скромно протестное движение сторонников Навального (под радикальными, но далекими от реалий одного из беднейших российских регионов лозунгами) на Алтае растет. На митинг 12 июня в Барнауле они уже смогли вывести вдвое больше людей, чем в марте.

В то же время, митинги местных активистов показывают спад интереса к ним. Так, недавний новый митинг г-на Корчагина в Бийске собрал на порядок меньше горожан, чем в марте. Такую же тенденцию показал и митинг КПРФ 17 июня в Рубцовске – здесь число протестующих упало более чем вдвое.

Сами организаторы рубцовского митинга поясняют это неудобной площадкой, которую согласовали им городские власти, сорвав его проведение на главной площади Рубцовска, аномальной жарой, а также действиями провокаторов. Провокаторами в Алтайском крайкоме КПРФ назвали группу неизвестных, которая попыталась развернуть на митинге плакаты, несогласованные с его организаторами. Пресс-служба крайкома сообщает, что "в них содержались оскорбительные и порочащие КПРФ и отдельных коммунистов высказывания", однако конкретного содержание плакатов пока неизвестно. Приглашенные организаторами полицейские изъяли 10 несогласованных с крайкомом плакатов. Сообщается, что рубцовская полиция завела административные дела по двум из них (конкретное содержание претензий по этим плакатам пока неизвестно). Остальные изъятые плакаты коммунисты намерены передать в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возможно, однако, что снижение интереса к акциям КПРФ стало нарастание в них имитационной составляющей. Так, основным содержанием митинга 17 июня стал протест против планов закрытия в Рубцовске проблемной бывшей ТЭЦ Алттрака и роста тарифов на тепло в связи с программой наращивания мощности второй городской ТЭЦ. Протест КПРФ против этого носил явно популистский характер и не сопровождался никакими серьезными альтернативными решениями проблемы теплоснабжения города. При этом звучавшее ранее единственное радикальное требование – смены руководства края – из повестки последнего митинга КПРФ было удалено.

Новая политика алтайских коммунистов в отношениях с властями, возможно включает в себя не только снижение радикальности протеста. Так, накануне рубцовского митинга большой общественный резонанс на Алтае имело выдержанное в подчеркнуто черносотенной риторике обращение к властям первого секретаря Барнаульского горкома КПРФ Андрея Сартакова с требованием запретить уличные акции на центральной площади Барнаула местным сторонникам Навального. Высокопоставленный функционер КПРФ также заявил о готовности партии выступить в качестве союзника властей в ходе роста социальной напряженности в российском обществе.

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