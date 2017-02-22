Мир – это война: падение реальной зарплаты власти Алтайского края назвали ростом.

22.02.2017

Реальная зарплата в Алтайском крае по итогам 2016 года составила лишь 98,4% к показателям предыдущего года. Об этом сообщает 22 февраля со ссылкой на заявление краевого Министерства труда и соцзащиты официальный сайт Алтайского края. Ведомство не указывает источника данных о размере реальной зарплаты (Росстат пока не публикует эти цифры).

Парадоксальным выглядит то, что продолжающееся второй год падение реальной зарплаты (по итогам 2015 г. она составила в крае лишь 90% к докризисному 2014 году) власти края в последний рабочий день перед длинными праздниками назвали "положительным моментом", почему-то характеризуя его как "рост".

"Реальная заработная плата в крае по итогам 2016 года составила 98,4%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 8,4 процентных пункта", - так прокомментировала губернаторская пресс-служба данные о продолжающемся падении этого важнейшего показателя.

Еще более таинственным выглядит происхождение оптимизма Минтрудсоцзащиты по поводу якобы увеличившейся "покупательской способности" алтайской зарплаты. "Среди положительных моментов ведомство также отмечает увеличение покупательной способности заработной платы на 3,7% в 2016 году по сравнению с предыдущим. Этот показатель по-прежнему остается важнейшим для оценки происходящих изменений по уровню оплаты труда работников", - говорится в официальном заявлении. Что имели виду в предпраздничный день чиновники краевого правительства и каким образом реальная зарплата, упав, может увеличить свою "покупательскую способность", пока остается неизвестным.

Нет комментариев