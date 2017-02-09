Минстрой обвинил власти в Алтайском крае в подлоге на 57% данных об итогах капремонта.

09.02.2017

Всего претензии о том, что они занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, были высказаны правительственным ведомством властям 14 российских регионов.

Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам, сообщает 9 февраля правительственная Российская газета.

«Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из 14 регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, а кто-то даже с превышением, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объем», — цитирует высказывание замминистра Чибиса ИА Rambler News Service.

Власти регионов обвинили в том, что они корректируют программу капремонта в последний месяц года, отчитываясь о выполнении 100% плана.

Один из худших показателей среди увлекающихся подлогами регионов –у Алтайского края. Отчитавшись о полном объеме работ, Брянская область не выполнила план на 16%, Липецкая область — на 14%, Тверская — на 65%, Вологодская — на 47%, Ростовская — на 11%, Оренбургская — на 40%, Марий Эл — на 18%, Самарская область — на 35%, Чувашия — на 19%, Алтайский край — на 57%, Забайкалье — на 62%, Иркутская область — на 52%, Красноярский край — на 65%, Чечня — на 21%, отметил Чибис.

«Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а по сути оказались обмануты», — сделал вывод заместитель министра.

Также Чибис заявил, что его ведомство сомневается в реальности предоставляемых губернаторами данных о беспроблемном прохождении отопительного сезона в зонах их ответственности.

"Мы столкнулись с рядом фактов предоставления субъектами недостоверной информации о подготовке и прохождении отопительного периода. Регион отчитывался нам о 100% готовности к зиме, заявляет об отсутствии аварий и о наличии необходимых запасов топлива, а в СМИ и социальных сетях мы видим жалобы людей на прорыв сетей и холод в домах. Поэтому в течение ближайших месяцев и я, и мои коллеги по поручению главы Минстроя России Михаила Меня будем без всяких предупреждений, иногда инкогнито посещать объекты теплоснабжения и по итогам таких проверок проводить совещания", — заявил заместитель министра, подчеркнув, что за выявленную ложь виновные будут сурово наказаны.

Стоит отметить, что в Алтайском крае это заявление стало известно именно в тот день, когда управление СКР в этом регионе сообщило о начале проверки сообщений СМИ о том, что в Рубцовске несколько месяцев был практически заморожен детский сад N 24, где дети были вынуждены находиться в дошкольном учреждении в утепленной одежде. Причина по предварительной информации состояла в неисправности системы отопления, которую в оказавшемся в ситуации практического длительного безвластия городе никто не собирался устранять.

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