Минэкономразвития вновь распространяет сомнительные данные о росте реальных доходов населения в мае.

19.06.2017

19 июня Минэкономразвития Алтайского края распространило вызывающие сомнения данные о существенном росте реальных доходов населения этого региона (за период января-мая 2017 года). При этом ведомство ссылается на данные о доходах населения за 5 месяцев, якобы опубликованные территориальным органом Росстата в крае (в действительности, Росстат на этот день такие данные не публиковал).

Сенсационное заявление ведомства цитируют многочисленные СМИ. В нем утверждается, что реальные располагаемые денежные доходы жителя края (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции) в мае показали существенный рост - на 5,1% по отношению к маю 2016 года.

Показатель реальных доходов в 105,1% за май пока не может быть верифицирован открытыми данными Росстата. Однако, стоит отметить, что предыдущие 4 месяца, по данным ведомства государственной статистики, он непрерывно снижался, упав по итога января-апреля практически до уровня беспрецедентно низких прошлогодних показателей.

В январе 2017 г. реальные располагаемые доходы в Алтайском крае составляли 110,5%. Беспрецедентный (в ходе текущего кризиса) рост доходов в этом месяце был вызван исключительно одним фактором – выплатой пенсионерам единовременной компенсации в 5 тыс. рублей за замороженную властями в 2016 г. индексацию их пенсий. Однако, затем в течение трех месяцев реальные доходы стабильно и быстро снижались.

По итогам января-апреля по предварительным данным Росстата, их номинальный размер составил 105,1%. А подсчитанные на этой базе реальные располагаемые доходы за январь-апрель составили лишь 100% от прошлогодних.

При этом снижение доходов населения имело характер устойчивой тенденции. Минэкономразвития края признает, что она продолжилась и в мае – номинальный размер доходов жителя края за 5 месяцев, приводимый им, снизился до 104,3%. Тем не менее, ведомство утверждает, что реальные доходы на этом фоне в отдельно взятом мае смогли существенно вырасти.

Сенсационное сообщение до публикации данных Росстатом пока не может быть как-то внятно пояснено.

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