Миллиард Надвоцкого: в Сети обсуждают утечки по делу арестованного за взятку полковника.

19.11.2018

В минувшие выходные в соцсетях активно обсуждали неофициальную информацию по делу арестованного по обвинению во взятке начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого.

Ее публикаторы заявляли о том, что подробности дела базируются на утечках от силовиков. Явного официального подтверждения эти сенсационные подробности не имеют, однако, ряд косвенных подтверждения найти им все-таки оказалось возможно.

Первым из таких публикаторов стал Телеграм-канал Незыгарь. Он заявил о том, что стоящее за делом Надвоцкого ФСБ и формально ведущий следствие СКР якобы намерены, помимо закрепления обвинения по приведшей к аресту полицейского взятки, получить от него дополнительную информацию о вероятном участии в коррупционных схемах с участием его бывшего шефа экс-генерала МВД Вячеслава Новикова, руководителей администрации Барнаула, а также длительное время управлявшего Алтайским краем тандема Александра Карлина и Сергея Локтева.

Косвенным подтверждением действительно имеющихся у следствия таких намерений стало распространенное вечером 16 ноября заявление краевого управления СКР. "Следователями СУ СК и сотрудниками ФСБ по краю и ГУ СБ МВД России проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности обвиняемых," – сообщило тогда ведомство, фактически признавая то, что 5-миллионная взятка в деле Надвоцкого может оказаться лишь "верхушкой айсберга" .

Следующую порцию сенсаций опубликовал вечером 16 ноября телеканал 360. Публикация небольшого и в основном ориентированного на развлекательный контент телеканала (преимущественно он работает в Подмосковье) неожиданно содержала большое количество сенсационного инсайда, ставшего основой для целой серии перепечаток (например, сайтом Преступная Россия) и оживленной дискуссии в Сети.

В частности, канал 360 заявлял о том, что арестованный полковник якобы имел на своих банковских счетах сумму в размере миллиарда рублей и "их будут изымать" (вероятно, имелся в виду обеспечительный арест по решению суда). В написанной в подчеркнуто непрофессиональной манере информации сообщается также о том, что Надвоцкий якобы мечтал довести эту сумму до 1,5 млрд рублей, о том, что он якобы имел в криминально-деловых кругах кличку "Вадик Всемогущий", а также сообщаются ряд конкретных подробностей о загородном доме полковника, где был проведен обыск (например, размер участка в 35 соток) и об арестованном вместе с ним экс-полицейском (обвиняемого в том, что он был посредником при передаче взятки).

Из всего пула этих инсайдерских сенсаций косвенное подтверждение из сторонних источников находит лишь одна – имя подельника Надвоцкого. Упомянутое каналом 360 имя – Евгений Гречишкин – отсутствует в официальных сообщениях СКР, однако именно оно упоминалось также ссылающимися на источники среди силовиков алтайскими СМИ.

Все это позволяет оценить публикации вокруг Надвоцкого как вероятно проспонсированные организаторами его дела, демонстрирующими свой интерес к его развитию. Однако, оценить степень реальности их намерений вскрыть идущие наверх коррупционные связи арестованного полковника, пока не представляется возможным.

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