Миллиард Надвоцкого, похоже, оказался мифом – его лишь ищут.

23.11.2018

Сообщение о миллиарде рублей, якобы найденном на счетах арестованного по обвинению во взятке начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого опубликовали 22-23- ноября десятки федеральных и региональных российских СМИ.

При этом все публикации в качестве источника имеют лишь один – вышедший 16 ноября материал телеканал 360. Публикация небольшого и в основном ориентированного на развлекательный контент телеканала (преимущественно он работает в Подмосковье) об арестованном по обвинению в коррупции полицейском полковнике с Алтая неожиданно содержала большое количество сенсационного инсайда, ставшего основой для целой серии перепечаток. Авторы канала 360 при этом не раскрывали своих источников. Не сообщали подтверждающих их заявления фактов до сих пор и представители следствия, которое ведет управление СКР по Алтайскому краю.

При этом самое объемное внимание СМИ привлекло заявление канала 360 о якобы найденном на счетах Надвоцкого миллиарде рублей. Цитировалось также заявление канала о том, что полковник якобы имел в криминально-предпринимательских кругах кличку "Вадик всемогущий" и другие инсайдерские факты.

О неподтвержденном характере заявлений неожиданно попавшего в фокус медийного внимания развлекательного подмосковного телеканала косвенно может свидетельствовать и вышедшая вечером 22 ноября публикация традиционно демонстрирующего особые связи с силовиками Life.ru.

В ней уточняется, что миллиард рублей у Надвоцкого был отнюдь не найден. Эта сумма – лишь версия следствия, которое сейчас лишь пытается найти эти деньги по всей России (при том, что сам Надвоцкий якобы отрицает их наличие).

Ссылаясь на анонимный источник в краевом управления СКР, Life.ru утверждает, что сейчас оперативники ФСБ и Управления собственной безопасности МВД, участвующие в расследовании этого уголовного дела, проверяют счета, открытые на самого Надвоцкого и его ближайших родственников.

"Есть информация, что за пять лет, пока полковник Вадим Надвоцкий руководил Управлением по борьбе с экономической преступностью и противодействию коррупции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, он положил на счета миллиард рублей. Оперативники сейчас рассылают запросы в десятки банков, расположенных не только в Алтайском крае, но и в соседних регионах — Новосибирской, Кемеровской областях", - цитирует он в этой связи заявление оставшегося безымянным представителя следствия.

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