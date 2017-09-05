Милитаристское движение Юнармия в Алтайском крае намерено использовать в своих целях имя Михаила Евдокимова.

05.09.2017

О планах близкого к Минобороне РФ милитаристского движения Юнармия использовать в Алтайском крае имя погибшего в 2005 году его "народного губернатора", артиста Михаила Евдокимова упомянула 5 сентября газета Бийский рабочий.

Движение Юнармия было создано российскими властями в 2015 году (фактически начало действовать с мая 2016 г.), оно апеллирует к милитаристским квазигражданским практикам советского периода и призвано объединить все структуры, занимающиеся допризывной подготовкой молодежи. Фактическим инициатором создания движения пресса называет действующего главу Минобороны Сергея Шойгу. Источники финансирования этой инициативы непрозрачны, предположительно она существует за счет бюджета военного ведомства и местных бюджетов. Сообщается, что организации Юнармии развернуты во всех регионах России, а на июнь 2017 года численность охваченных программами движения молодых людей составила 117 тысяч человек.

Так выглядят активисты Юнармии в Бийске: фото сайта движения в ВК.

Инициатива использовать в интересах предложенного режимом российскому юношеству милитаристского движения имя популярного на Алтае земляка - политика и артиста Михаила Евдикомова – родилась в штабе Юнармии, действующем с марта 2017 г. в Бийске (им руководит здесь педагог-психолог Бийского промышленно-технологического колледжа Евгений Овчинников). В Бийске намерены присвоить имя Евдокимова одному из четырех отрядов движения, развернутых на сегодня в алтайском наукограде (общая численность его там – 100 человек). В местном штабе Юнармии утверждают, что предложение по использованию имени Евдокимова в интересах этой структуры поступило от мемориального Фонда артиста - после очередного фестиваля его памяти, прошедшего в соседнем с Бийском его родном селе Верх-Обское в августе. А в сентябре это предложение уже было оформлено документом - письмом, поступившим от Фонда.

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