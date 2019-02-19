Миграция в Алткрае в 2018 г.: по-прежнему ужасно, но чуть лучше, чем раньше.

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Данные о миграции в Алтайском крае по итогам 2018 года, опубликованные терорганом Росстата, не внушают оптимизма. Однако, итоги прошлого года все-таки демонстрируют немногим лучшие показатели – видимо, 2017 г. был пиком отрицательных процессов в этой сфере.
В целом на счет миграции население края в 2018 г. уменьшилось на 7411 человек. Однако, это на 648 человек меньше чем в 2017 г.
При этом некоторое улучшение показателей продемонстрировали все сферы миграции.
Так, за счет отъезда жителей Алтайского края в более благополучные регионы России население уменьшилось на 8746 человек. Но и это на 553 человека меньше, чем в предыдущем году.
Увеличилась и традиционно положительная международная миграция на Алтай (почти исключительно – из стран Средней Азии и Казахстана). За счет этого население края увеличилось на 1335 человек. Это на 95 человек больше, чем годом ранее.← Назад
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