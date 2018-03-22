Миграционные потери в Алтайском крае в 2018 году выросли еще в полтора раза.

22.03.2018

Итоговые цифры баланса миграции в Алтайском крае (за январь 2018 года) продемонстрировали 46-процентный рост к показателям за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает терорган Росстата.

Отрицательный баланс миграции всегда был характерен для все более явно погружающегося в системную депрессию Алтайского края. Однако, взрывной рост миграционных потерь, возникший в крае в 2016-2017 годах, не прогнозировался демографами. В этом связи первые показатели 2018 года здесь ждали с напряжением и интересом – надеясь понять, завершилась ли стадия активного нарастания бегства населения из одного из беднейших российских регионов?

Данные миграционного баланса за январь 2018 года показывают, что ситуация с миграцией продолжает ухудшаться нарастающим образом. Так, за счет всех источников за январь 2018 года население края уменьшилось на 590 человек (годом ранее аналогичный показатель составлял 403 человека). При этом ухудшению способствовали как рост отрицательного баланса по миграции в другие регионы (минус 605 человек), так и падение почти до нулевой отметки смягчающего этот процесс баланса по т.н. "международной" миграции (+15 человек).

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