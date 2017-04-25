Мерзопакостная история: опубликован документ с результатами скрываемой проверки центра ДАР.

25.04.2017

25 апреля СМИ группы Эвалар (Сибирская медиа-группа, СМГ) публикуют материалы о тщательно скрываемой до сих пор проверке перинатального центра ДАР в Барнауле, проведенной в марте Росздравнадзором. Контрольное ведомство до сих пор не предоставило в публичный доступ материалы этой проверки, однако в распоряжении СМГ оказался документ (опубликован телекомпанией Наши новости) с ответом Росздравнадзора по этому поводу на запрос общественной организации потребителей Народный контроль, базирующейся в Барнауле. Эта структура, по-видимому, может входить в состав пула близких к Эвалару общественников, периодически привлекаемых им для решения тех или иных проблем. Так, в 2013 году "публичное лицо" Эвалара, сын его основной собственницы - депутат Госдумы Александр Прокопьев в повязке "Народного контроля" вместе с активистами местного МГЕР пытался контролировать продажи препаратов ограниченного доступа в аптеках Барнаула.

Опубликованный документ на двух страницах описывает результаты мартовской проверки Росздравнадзором ДАРа. Его содержание в полной мере позволяет применить к документу брошенное в сердцах по этому поводу местным губернатором Александром Карлиным замечание – "мерзопакостная история". Впрочем, документ в большей степени канализирует негативные эмоции главы региона на нем самом и его команде – результаты проверки безусловно свидетельствуют о том, что пафосно открытый губернатором еще в конце 2016 года ДАР на том момент (как и много позднее) был не готов к эксплуатации.

Более того, описанные в документе факты свидетельствуют о наличии в ситуации вокруг ДАРа признаков преступления, описываемого ст.292-2 УК РФ (Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности), предположительно совершенных группой высших должностных лиц администрации Алтайского края. Возможно, перспективы перерастания скандала вокруг перинатального центра в уголовную плоскость и были реальной причиной попытки сокрытия результата злополучной проверки.

Нет комментариев