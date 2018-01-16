Мельниченко может купить у министра Абызова ТЭЦ в Бийске.

16.01.2018

О вероятности приобретения олигархом Андреем Мельниченко (9-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes с состоянием в $13,2 млрд) шести электростанций (включая Бийскую ТЭЦ), контролируемых министром федерального правительства Михаилом Абызовым (Forbes оценивает состояние министра в $ 0,65 млрд), сообщила 9 января газета Ведомости. Одним из активов Мельниченко является Сибирская генерирующая компания (СГК), на Алтае уже контролирующая две ТЭЦ в Барнауле и модернизирующая ТЭЦ в Рубцовске. С приобретением у Абызова ТЭЦ в Бийске и пяти энергостанций в Новосибирской области СГК фактически становится монополистом в энергетике ряда сибирских регионов (в том числе Алтая).

Поводом для публикации об интересе Мельниченко к активам Абызова стало то, что СГК попросила разрешения у ФАС купить 100% долей контролирующего энергоактивы Абызова ООО Сибэко.

Издание упоминает, что Сибэко продается последние 5 лет, но безуспешно.

При этом СГК только получила разрешение ФАС, сделки нет, прокомментровал изданию эту ситуацию представитель СГК.

Все "абызовские" станции произвели 14,6 млрд кВт ч электроэнергии (их общая установленная мощность чуть более 3 ГВт). Выручка Сибэко в 2016 г., по данным СПАРК-Интерфакса, была 28,2 млрд руб., чистая прибыль – 1 млрд руб., а общий долг – 11,1 млрд руб. Может ли СГК позволить себе покупку – не ясно: консолидированные показатели она не раскрывает, подчеркивают Ведомости.

Похоже, Мельниченко этой сделкой рассчитывает углубить интеграцию своего энергетического и угольного бизнесов – ему принадлежит крупнейший производитель энергетического угля в России, СУЭК, цитирует издание мнение аналитика ВТБ капитала Владимир Скляр. В 2016 г. СУЭК продала в России 51,2 млн т угля и почти половину (23,8 млн т) отгрузила СГК. Вместе с Сибэко СГК будет крупнейшим потребителем угля в России и, вероятно, сможет сэкономить за счет вертикальной интеграции, рассуждает эксперт.

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