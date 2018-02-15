Медианная зарплата в Алтайском крае в 2017 году составила лишь 16,3 тысячи рублей.

15.02.2018

Об этом сообщает РИА Рейтинг в рамках опубликованного им Рейтинга регионов по зарплатам в 2017 году. Исследование при этом ориентируется не на традиционный для Росстата показатель средней зарплаты, а на расчеты медианной зарплаты (медианный показатель зарплаты маркирует уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников).

Применение медианной зарплаты вместо средней для оценки социально-экономического положения в России уже ряд лет настойчиво предлагается многими экспертами. Это обосновывается ведущим положением России в мире по социальному неравенству доходов и зарплат, что делает применение показателя средней зарплаты некорректным.

Размер медианной зарплаты в Алтайском крае (за вычетом НДФЛ) составил за этот период 16,3 тысячи рублей (средняя зарплата за 11месяцев 2017 г. составляла здесь 22,1 тыс. рублей).

Ниже, чем в Алтайском крае медианная зарплата сложилась в 8 регионах России. Это республики Северного Кавказа и Калмыкия. Медианная зарплата по России в 2017 году составляла 24,7 тысячи рублей.

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