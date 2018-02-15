Блоги
﻿
<< Февраль 2018  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Ты — репортер

X
Имя:Эл. почта:Телефон:Заголовок новости:Текст новости:

Введите текст на картинке

 
X
Имя:Эл. почта:Телефон:Тема статьи:Комментарий к теме:

Введите текст на картинке

 
Подписка на новости:
Создание сайтов, продвижение

Медианная зарплата в Алтайском крае в 2017 году составила лишь 16,3 тысячи рублей.

15.02.2018

Об этом сообщает РИА Рейтинг в рамках опубликованного им Рейтинга регионов по зарплатам в 2017 году. Исследование при этом ориентируется не на традиционный для Росстата показатель средней зарплаты, а на расчеты медианной зарплаты (медианный показатель зарплаты маркирует уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников).

Применение медианной зарплаты вместо средней для оценки социально-экономического положения в России уже ряд лет настойчиво предлагается многими экспертами. Это обосновывается ведущим положением России в мире по социальному неравенству доходов и зарплат, что делает применение показателя средней зарплаты  некорректным.

Размер медианной зарплаты в Алтайском крае (за вычетом НДФЛ) составил за этот период 16,3 тысячи рублей (средняя зарплата за 11месяцев 2017 г. составляла здесь 22,1 тыс. рублей).

Ниже, чем в Алтайском крае медианная зарплата сложилась в 8 регионах России. Это республики Северного Кавказа и Калмыкия. Медианная зарплата по России в 2017 году составляла 24,7 тысячи рублей.

 

← Назад
X
Имя: Аватар: E-mail: Комментарий:

Введите текст на картинке

Нет комментариев

Elements not found

﻿