Медиа-холдинг Эвалара возглавил один из его директоров.

13.02.2018

Медиа-холдинг Эвалара (Сибирская медиа-группа, СМГ) возглавил один из директоров российского производителя БАДов – 31-летний Андрей Абрамов. До этого г-н Абрамов занимал в Эваларе пост директора по развитию, в 2016 г. получил мандат депутата Заксобрания Алтайского края, выиграв выборы по одному из округов Бийска. В АКЗС водит в состав фракции Единая Россия, данные о партийной принадлежности Абрамова не сообщаются.

Пост главы СМГ стал вакантен после ухода с него в октябре 2017 года Галины Галицкой. Менеджер руководила медиа-холдингом лишь немногим более полугода и ушла в отставку, пояснив ее разницей в подходах к управлению компанией с ее собственниками.

Выполняющий в СМГ роль фронтмена сайт ПолитСибру сообщает, г-н Абрамов окончил Сибирский госуниверситет телекоммуникаций и информатики (Новосибирск) и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (Москва), где получил степень MBA. С 2010 года он работает в ЗАО «Эвалар», а директором по развитию предприятия стал в 2013 г.

СМГ была создана Эваларом несколько лет назад как медиа-группа, обслуживающая интересы управляющей Алтайским крае команды во главе с губернатором Александром Карлиным. Однако, в конце 2016 года между собственниками Эвалара и главой региона возник конфликт, после чего медиа Эвалара стали активно критиковать местные власти.

Фото газеты Бийский рабочий.

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