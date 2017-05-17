Мартовская зарплата в Алтайском крае оказалась выше ожидаемой.

17.05.2017

Оптимистичными выглядят данные Росстата о средней зарплате в Алтайском крае за март 2017 года. За этот месяц она составила 21.808 рублей. Это на 8,1% выше зарплаты за предыдущий месяц. Мартовская зарплата традиционно выше февральской, однако в прошлом году аналогичный рост составлял лишь 4,2%.

Рост зарплат в этом месяце на Алтае был достигнут преимущественно за счет отраслей реальной экономики. Однако, обрабатывающая промышленность, на которую возлагали надежды в этом отношении власти края (в связи с существенным ростом выпуска там продукции), показала рост зарплат ниже среднего по региону. Хотя очаги роста зарплат отмечены и там, большинство высокотехнологичных отраслей промышленности стагнируют. Бюджетные же отрасли, как и ожидалось, большей часть демонстрируют отставание по темпам роста зарплат от среднекраевых показателей.

Данных о размере реальной зарплаты в крае за март Росстат пока не публикует, однако есть все основания полагать, что она по итогам этого месяца выйдет из "красной" зоны, оказавшись выше прошлогодней на несколько процентных пунктов.

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