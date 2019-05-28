Люди Томенко выслушали команды, претендующие на управление парком Изумрудный.

28.05.2019

28 мая в Барнауле прошла презентация проектов реконструкции находящегося в руинированном состоянии парка Изумрудный. На обсуждение было представлено три проекта. Один из них, связанный с именем архитектора Петра Анисифорова, эксперты также связывают с управляющей Барнаулом командой. Второй проект. Публично был связан с именем с группой бизнес-структур, лидером которой считают Павла Тулина (ране он длительное время управлял этим парком, в адрес Тулина высказывались претензии в том, что на нем лежит большая доля ответственности за его нынешнее состояние).

Третий проект развития парка разработала группа общественников – архитекторов, ландшафных дизайнеров и урбанистов.

На дискуссии также присутствовал представитель фактического хозяина этой площадки – краевого правительства: "политический" вице-губернатор Денис Губин.

На сегодня из трех проектов лишь один оказался подробно публично представленным (одним из его авторов, депутатом Заксобрания края Владиславом Вакаевым). Этот третий, "общественный" проект.

По словам депутата, в состав разработавшей его группы вошли ряд архитекторов: Александр Деринг, Сергей Тисленко, Алексей Шпенглер (творческая мастерская «Классика»), Дмитрий Индюков, Максим Максименко (архитектурное бюро MDVA), Александра Смирнова, Андрей Атаджанов, Иван Быков, а также специалисты в области ландшафтного дизайна – Никита Колесников, Ирина Зубенко, Татьяна Голубева, урбанистики – Нонна Березикова, культурологии – Владислав Вакаев.

В период работы над проектом члены группы посетили парки Москвы и Красноярска. Были также проведены консультации с экспертным сообществом: Данил Дегтярев и Евгений Клепиков рассказали об истории парка, Алексей Эбель – о современных наработках в сфере экологии, Ольга Барышникова осветила проблемы озеленения. Были также проведены встречи с руководством стадиона «Клевченя», а также жителями прилегающих к парку домов.

В основу проекта легло социологическое исследование, проведенное Иваном Дворцовым. В нем приняло участие более полутора тысяч барнаульцев. Оно показало, что значительная часть опрошенных считает, что парк должен в первую очередь представлять собой место для тихого и спокойного отдыха, занятий спортом.

При этом Изумрудный не должен иметь коммерческую направленность, как подавляющее большинство существующих в городе парков. Горожане также категорически против планов по застройке парка.

При разработке проекта общественная инициативная группа исходила из понимания целого ряда проблем и ограничений. Среди них: «запущенность» парка; планомерное сокращение территории парка, выделение отдельных его частей под застройку; прохождение по территории парка коммуникаций, что накладывает ограничения на развитие территории; дефицит зеленых зон и мест, отражающих культурный код Барнаула; превращение парка в задворки существующих вокруг него объектов; отсутствие структуры, способной обеспечить управление парком; существенная часть парка находится на территории бывшего кладбища, что влияет на его функционал.

Авторы разработали свою концепцию парка на основе 10 принципов:

1. Функциональное зонирование. Парк делится на две основные зоны – ландшафтно-мемориальную (на территории бывшего кладбища) и развлекательную.

2. Историчность. В проекте парка представлены объекты, отражающие историю Барнаула –фрагмент Томского тракта, «перекресток эпох», мемориальный комплекс, «исторические» беседки.

3. Экологичность. В проекте представлены передовые технологии сохранения и увеличения биологического многообразия парка – птиц, насекомых, растений.

4. Принцип «парк для всех». В парке создаются возможности для отдыха и развлечения различных социальных групп горожан: детей, подростков, молодежи, представителей среднего и старшего возраста, прихожан церкви, инвалидов, спортсменов (любителей бега, велосипедных прогулок, скалолазания, воркаута, настольного тенниса), собаководов и т.д.

5. Всесезонность. Предполагается эксплуатация парка не только в летний, но и в зимний период: здесь оборудуется каток, лыжная трасса, снежный городок, будут действовать прокат лыж, коньков и другого инвентаря.

6. Ориентация на событийность. Парк должен стать местом проведения различных мероприятий: спортивных праздников, фестивалей, концертов, выставок и т.д. Местом проведения этих мероприятий станет центральная аллея, которая будет расширена и модернизирована.

7. Парк как передовое общественное пространство. Парк станет местом внедрения и обкатки передовых идей в области архитектуры и ландшафтного дизайна, а также социальных технологий. Возрождение и развитие парка возможно только при широком общественном участии. При этом парк должен создать условия для самоорганизации и объединения различных групп горожан, которые получат место для проведения своего досуга. Важную роль в решении этой задачи играет мини-амфитеатр, который может стать местом проведения мини-концертов, любительских спектаклей, мастер-классов, экскурсий, открытых уроков и лекций, творческих встреч и т.д.

8. Принцип включения парка в окружающее городское пространство. Предлагается «развернуть» окружающие объекты лицом к парку, обеспечив их взаимную связь. Например, музейный комплекс на территории жилого комплекса «Две эпохи» может быть связан с парком.

9. Принцип расширения территории парка. В долгосрочной перспективе предполагается включение в структуру парка стадиона «Клевченя» и спортивного комплекса «Мотор», что позволит создать новый спортивный кластер.

10. Экономичность. Проект предполагает экономию средств при восстановлении и функционировании парка. Например, высадка многолетних цветов, не требующих ежегодного обновления, подбор пород деревьев и кустарников, не требующих полива, максимальное использование существующих дорожек. Предполагается также привлекать к реализации проекта представителей социально-ответственного бизнеса. Так, желание оборудовать на территории парка обширный детский городок высказали руководители известных в городе фирм-застройщиков. Ряд других объектов также могут быть оборудованы за счет частных инвесторов (площадка для выгула собак, скалодром, мини-амфитеатр и т.д.)

Итогов своих предложений авторы концепции видят создание в короткий срок уникального общественного пространства, которое станет одной из достопримечательностей Барнаула. Это место для психоэмоциональной разгрузки, сочетающее возможности как для «тихого», так и для активного отдыха, восстановления здоровья, проведения качественного досуга круглый год. При этом парк будет отражать историческое своеобразие краевого центра, станет местом самоорганизации городского сообщества.

Предлагаемая концепция парка предполагала также его ребрендинг (смену названия), что будет символизировать новый этап его развития. Предлагается назвать его «ГорСад». Это название подчеркнет общегородской статус парка и отразит историческую преемственность – на части его территории сто лет назад была предпринята попытка реализации уникального проекта «Город-сад».

Позиция краевого правительства в ходе дискуссии, однако, публично так и не была озвучена. По неофициальным данным, там ведутся активные обсуждения этого вопроса. Инсайдеры сообщают о том, что на сегодня в окружении губернатора доминирует мнение о том, что после екатеринбургского кейса было бы небезопасно отдавать реализацию этого вызывающего повышенный общественный интерес проекта городской команде. В этой связи склоняются к тому, что основным оператором восстановления парка должна быть доверенная структура краевых властей. Однако, какой из представленных проектов склонна поддержать команда губернатора – на сегодня, видимо, не решено.

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