Люди Локтева демонстративно за закрытыми дверями обсудили стратегию развития автодорог в Барнауле.

09.02.2017

Как своеобразное издевательство со стороны команды губернатора Алтайского края восприняли местные общественники проведенное 7 февраля чиновниками за закрытыми дверями "общественное обсуждение" проекта развития транспортной инфраструктуры Барнаульской агломерации. "Общественным" закрытое мероприятие, об итогах которого сообщает пресс-служба регионального Минстройтранса , было названо потому, что помимо многочисленных представителей заинтересованных властных ведомств (краевой и городской администраций, КГКУ «Алтайавтодор», ФКУ Упрдор «Алтай»), на него был приглашен неназванный представитель местного ОНФ. Представленные публично документы этого обсуждения (опубликована лишь их часть) касаются подписанной 2 февраля губернатором Александром Карлиным «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации». Программу будет курировать первый вице-губернатор Сергей Локтев. В опубликованных параметрах программа на сегодня не включает в себя (на период до 2025 года) никаких масштабных новых проектов автодорожного строительства в Барнауле и его окрестностях.

Стоит отметить, что в этот же день в Барнауле прошла представительная общественная дискуссия, посвященная планам властей по строительству здесь вызывающего многие вопросы автообхода вокруг краевого центра.

Выступающая инициатором проекта автообхода губернаторская команда при этом блокировала появления на общественном мероприятии любых представителей властей.

"В один день общественники во главе с профессором Ревякиным открыто собираются обсуждать проект обводной дороги вокруг Барнаула и туда не приходит ни один чиновник, но следом узнаем, что в тот же день за закрытыми дверями узкий круг экспертов и общественников обсудили проект программы развития дорожной сети Барнаульской агломерации", - так прокомментировал сложившуюся ситуацию известный алтайский общественник Константин Емешин.

Он полагает, что спецоперация чиновников имела в качестве драйвера их коррупционные интересы вокруг ряда вероятных программ дорожного строительства.

"По-моему, причина подобных разнонаправленных маршрутов в том, что любая федеральная программа всегда обрастает коррупционным налетом как в центре, так и на местах, а поэтому нужен элемент ТАЙНЫ. Ведь нельзя же публично торговаться по принимаемым решениям - решения будут приняты, а затем вроде бы разыграют нечто похожее на КОНКУРС, поделят "откаты". Губернатор гордится, что построили дорогу, жители будут ворчать что дорога недолговечна и проблема пробок не решает. Депутаты будут убеждать ... с "паршивой овцы, хоть шерсти клок" (имея ввиду федеральый центр), а прикроют все это популярным лейблом - "ОНФ", но его на всех не хватает...", - отмечает в своем блоге Емешин.

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