Люди Карлина и омбудсмен-полковник Ларин не признают независимых общественников во главе тюремной ОНК в Алтайском крае.

23.12.2016

Взяв паузу на несколько дней после конфликта вокруг формирования руководства "тюремной" ОНК, управляющая Алтайским краем команда открыто выступила на стороне инкорпорированного туда статусного юриста. С этой целью ставший при поддержке властей региональным омбудсменом бывший политический вице-губернатор Борис Ларин провел с недавно потерявшим пост руководителя ОНК завкафедрой юридического факультета АлтГУ Алексеем Детковым демонстративную акцию поддержки. Вместе с Детковым и свитой полковник Ларин направились в лечебное исправительное учреждение N8 в Новоалтайске, где провели проверку колонии. При этом Ларин и распространивший 23 декабря заявление по итогам проверки официальный сайт Алтайского края, курируемый губернаторской пресс-службой, именовали г-на Деткова действующим председателем ОНК, игнорируя факт его переизбрания.

Введение в состав действующей в Алтайском крае ОНК Деткова и ряда других эмиссаров властей – частное проявление прошедшей минувшей осенью в регионах России кампании, курируемой Кремлем. В ее рамках действовавшие ранее независимо структуры региональных ОНК ставились под контроль властей путем массового введения в их состав зависимых от чиновников людей – преимущественно из числа статусных членов юридического сообщества и отставных силовиков.

В Алтайском крае, однако, этот процесс забуксовал – избранный на пост председателя ОНК Детков тут же резко взял курс на подавление активности членов комиссии, требуя от них получения разрешения на проверки. В итоге через несколько дней он был переизбран на своем посту – и место председателя комиссии занял близкий к Яблоку общественник Алексей Белоус.

Несколько дней губернаторская команда и их эмиссары в ОНК безмолвствовали, однако последняя акция показывает, какую они выбрали ю стратегию интриг выбрали алтайские власти в этом конфликте.

Возможно, актуальности вопросу об оперативном восстановлении контроля властей над ОНК в Алтайском крае добавило то, что несколькими днями ранее появилась информация о возможности перевода для отбытия заключения в одну из колоний Рубцовска Ильдара Дадина. Получивший на сегодня единственным в России срок в связи с участием в уличных акциях протеста, Дадин стал известен после скандала в связи с его заявлением о применении к нему пыток и избиений во время пребывания в колонии в Карелии.

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