Ликвидаторы коммунальной катастрофе в Кусаке собирают по миру старые матрасы для утепления теплотрасс.

07.02.2018

Вопреки заявлениям властей Алтайского края, по состоянию на 6 февраля ликвидация крупной коммунальной аварии в селе Кусак Немецкого национального района находится в самом разгаре.

При этом из-за недостатка средств ликвидаторы аварии вынуждены буквально побираться, используя вместо стройматериалов для восстановления теплотрасс старые одеяла и матрасы, акция по сбору которых у жителей объявлена на Алтае.

"Объявлен сбор ненужных, но теплых вещей – одеял, матрацев и т. д. для утепления полипропиленовых труб от центральной теплотрассы к домам. Этот участок труб жители должны будут утеплить самостоятельно. К сожалению, старые теплые вещи есть далеко не у всех. Поэтому оперативная группа МЧС по Алтайскому краю объявляет сбор таких вещей, которые надо доставить в Кусакский сельсовет", - сообщает в этой связи 6 февраля районная газета Neue Zeit.

Заголовок статьи, впрочем, показывает, что речь идет прежде всего о помощи тем местным жителям(всего в селе 503 жилых дома), которые относятся к числу малоимущих и на которых власти попытались возложить финансирование части работ по восстановлению теплоснабжения.

Также в материале говорится о том, что работы по восстановлению теплоснабжения домов еще далеко не закончены. В настоящее время издание призывает жителей пострадавшего села лишь подавать заявки на отогрев подводов от теплотрассы к их к домам. "Продолжается работа по отогреву центрального отопления тех домохозяйств, где это возможно на данный момент (даже, если у вас есть печь и вы ее топите). Для этого нужно подать заявку на отогрев подводов по телефону опергруппы", - пишет газета.

Тем временем алтайская общественность все чаще поднимает вопрос об ответственности за коммунальную катастрофу со стороны властей района и правительства Алтайского края, до последнего времени распространявших ложную информацию о нормативной готовности этой территории к отопительному сезону.

На фото газеты Neue Zeit - перемерзшую теплотрассу в селе все еще пытаются отогреть.

Нет комментариев