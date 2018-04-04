Лидера КПРФ в Алтайском крае наказали за призыв голосовать против Путина, чтобы отправить в отставку местного губернатора.

04.04.2018

3 апреля к административной ответственности за незаконное изготовление предвыборной агитации была привлечена первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. Об этом сообщает сайт ЦК КПРФ. В сообщении не указывается конкретных данных о вмененной Прусаковой статье КоАП и вынесенном ей наказании.

Поводом для решения стал размещенный на канале в YouTube в начале марта лидером КПРФ в Алтайском крае ролик, где Прусакова призывала земляков голосовать на выборах 18 марта против Путина, с тем, чтобы показать Кремлю необходимость отставки ("высказать неудовлетворительную оценку и несогласие") непопулярного местного губернатора Александра Карлина.

Лозунг о том, что "голосуя против Путина - голосуешь против Карлина" широко распространился в алтайском политикуме в предвыборные месяцы и, очевидно, в итоге оказал существенное влияние на позицию избирателей одного из беднейших российских регионов (край занял 82 место по средней зарплате по итогам 2017 г.). Как известно, на выборах 18 марта избиратели Алтайского края продемонстрировали кремлевскому лидеру примерно такую же поддержку – по проценту отданных за Путина голосов Алтайский край занял предпоследнее (84-ое) место в России.

Комментируя решение об адмответственности Прусаковой, КПРФ, однако, тщательно избегает в нем каких-либо оценок, которые могли бы вызвать неудовольствие в Кремле, в особенности имен кремлевского лидера и его алтайского эмиссара. В ЦК КПРФ при этом упирают на то, что ей "не смогли простить видеоролик в поддержку Павла Грудинина, который она записала за неделю до дня голосования. Обращение к землякам лидера алтайских коммунистов приобрело такой общественный резонанс, что просто не могло не привлечь внимания со стороны властей и правоохранительных органов".

Нет комментариев