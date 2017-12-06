Лидер ЛДПР в Алтайском крае: не ходите, дети, к Навальному гулять!

06.12.2017

Недавно подтвердившая свои полномочия титульного лидера организации ЛДПЕ в Алтайском крае Евгения Боровикова 6 декабря распространила в местных СМИ свой призыв к жителям Барнаула не ходить на встречу с Навальным, который намерен посетить краевой центр 8 декабря.

"Я выступаю резко против его деятельности. Как политик, он не несет никакого полезного посыла для людей, только подначивает молодежь на противоправные действия. Что он сделал? Это просто искусный манипулятор. Вместо реальной работы у него какая-то «плесень болотная». Задурил молодые головы, спровоцировал народные волнения, которые были выгодны антироссийским политикам. Это все одна большая кампания против России– она началась с западного финансирования Ленина, и вот теперь из-за рубежа шлют передачки Навальному. Примечательно, что Навальный накануне возглавил антирейтинг голосования вместе с Ксюшей Собчак. Это радует. Люди не дураки - не ведутся уже ни на «хайп», ни на какие-то политические «финты». Думаю, у этого человека два пути. Или как Ходорковский – в тюрьму, или как Березовский – сбежать за рубеж. России он не нужен! Призываю не ходить на встречу с этим человеком, вместо этого лучше займитесь чем-нибудь действительно важным – прогуляйтесь с ребенком, навестите родных, поработайте…", - заявила и. о. координатора алтайской ЛДПР и депутат регионального Заксобрания г-жа Боровикова.

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