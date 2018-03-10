Лидер КПРФ призвала спасти Алтайский край от губернатора Карлина, голосуя за Грудинина.

10.03.2018

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова распространила 10 марта по этому поводу специальное обращение к жителям Алтайского края на канале в YouTube.

По ее словам, голосование 18 марта также является оценкой деятельности власти на местах. В 50-секундной речи лидер алтайских коммунистов призвала голосовать на выборах 18 марта за кандидата КПРФ Павла Грудинина, тем самым "высказывая неудовлетворительную оценку и несогласие с тем социально-экономическим курсом и политикой, которые проводятся сегодня правительством Алтайского края, его председателем Карлиным Александром Богдановичем".

"Каждый голос за Грудинина – это голос за отставку губернатора Карлина", - резюмировала Прусакова, призвав земляков "спасти Алтайский край" от Карлина путем голосования за Грудинина.

Александр Карлин руководит Алтайским краем с 2005 года. За годы его работы на Алтае край опустился в рейтинге регионов по размеру средней зарплаты почти на два десятка позиций, по итогам 2016 года заняв здесь предпоследнее (84-ое) место по России.

Инициативы отставки губернатора Карлина традиционно встречали на Алтае горячее одобрение его жителей – их авторы (местное Яблоко, политики-популисты Олег Боронин и Евгений Корчагин) в последние годы легко собирали под этим лозунгом десятки тысяч подписей. Проблемный губернатор одного из беднейших российских регионов неоднократно фигурировал в списке первоочередных отставников, однако до сего времени ему удавалось эффективно блокировать в Кремле эти ожидания.

В такой ситуации поддержка кремлевского режима в этом регионе вполне ожидаемо являлась крайне низкой. Так, в сентябре 2016 года Единая Россия на выборах в Госдуму уже получила здесь (по партспискам) самый низкий процент голосов среди регионов России.

Есть основания полагать, что и на мартовских выборах процент поддержавших продление полномочий Путина здесь может оказаться предельно низок. А количество голосов за неожиданно (и, возможно, даже против собственного желания) получившего в последние недели поддержку широких групп избирателей Грудинина, напротив, нежданно высоким.

В частности, в пользу такого мнения свидетельствуют предварительные итоги закрытого (доступного для нескольких миллионов участников сайта) интернет-опроса на одном из крупнейших (19 место в РФ по данным Alexa) российских сайтов – на неполитизированном портале российских автомобилистов drom.ru. С начала опроса Алтайский край почти непрерывно лидировал там среди 53-ти включенных в опрос российских регионов по рейтингу Грудинина (сейчас уступая Белгородской области), ровно вдвое превышавшему количество людей, заявивших здесь о готовности голосовать за Путина. Так, по состоянию на конец дня 10 марта среди 35.592 участников опроса по России о намерении отдать голоса за Путина заявило 25%, а за Грудинина – 34%. На это же время в Алтайском крае о готовности голосовать за Путина высказалось лишь 22,1%, а за Грудинина ровно вдвое больше – 44,2%.

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