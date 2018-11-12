Лесозащитники не решились выдвинуть персональные обвинения в адрес истребителей алтайских лесов.

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Принятая прошедшим 10 ноября в Барнауле митингом защитников алтайских лесов резолюция неожиданно оказалась не содержащей никаких персональных претензий в адрес их истребителей. В ней нет ни одной фамилии и ни одного названия хозяйствующей структуры, а ряд упомянутых фактов носит как минимум неподтвержденный характер.
Резолюция, распространенная оппозиционным активистом из Барнаула Виктором Рау, оказалась неожиданно короткой – в ней всего лишь два пункта и 17 строк. В качестве авторов документ подписан двумя группами: Протестный Алтай и ОППОЗИЦИЯ 22. От лица первой группы, позиционирующей себя как "оппозиционное движение", действует созданное весной 2018 г. сообщество ВКонтакте (его участниками числится 13 человек), имевшее отношение к ряду протестных акций последних месяцев и поддерживавшее в ходе губернаторских выборов в Алткрае бизнесмена Андрея Крылова. Группа также имеет канал в Телеграмме (178 участников).
О второй группе, подписавшей заявление, неизвестно ничего.
При этом конкретные цифры в документе оказались представлены крайне слабо: едва ли не единственной из них оказалось сомнительное требование "увеличить минимальные сроки жизни лесов до 120 лет" (физически выполнимое лишь к части хвойных лесов Алтая).
Хотя документ ожидаемо оказался наполнен обличительным пафосом, требующим наказания организаторов вырубок лесов за хищническое отношение к ним и коррупцию, ни одной фамилии или названия фирм в нем не прозвучало. Однако, дважды в предельно небольшом тексте при этом были упомянуты претензии к тому, что алтайские предприятия лесной промышленности стали собственностью неназванных "заграничных фирм и иностранных граждан".
Возможно, здесь имеется в виду тот факт, что в достаточно сложной и запутанной структуре собственности якорной компании алтайского лесного бизнеса - ООО "ЛХК "Алтайлес" - финальным собственником, по-видимому, действительно выступает фирма из Евросоюза – зарегистрированное в Литве ЗАО Индиция (Вильнюс). При этом какие-либо иностранные граждане в качестве собственников лесного бизнеса в Алтайском крае ранее здесь не упоминались.← Назад
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