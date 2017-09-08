ЛДПР: полиция обыскала избирком Заринска по обращению о наличии там заполненных за Единую Россию до выборов бюллетеней.

08.09.2017

7 сентября алтайская полиция провела обыск в офисе избиркоме Заринска, расположенного там в здании городской администрации. Об этом сообщает в своем блоге координатор городской организации ЛДПР Дмитрий Мякишев, наряду с полицейскими принимавший участие в проверке поступившего в МВД обращения. В этом сообщении (личность автора его не раскрывается) высказывались подозрения о наличие в избиркоме Заринска избирательных бюллетеней с уже проставленными галочками за кандидатов от «Единой России», подготовленных для фальсификации выборов.

За 3 дня до местных выборов 10 сентября полицейские осмотрели хранилище, где находятся бюллетени для голосования, и выяснили при этом, что оно не было опечатано. "То есть, его в любое время могут незаметно посетить не только члены избиркома, но и любые другие работники администрации имеющие ключи. Кроме того, правоохранителями был зафиксирован факт наличия в этом «хранилище» как чистых бюллетеней, так и уже заполненных", - пишет Мякишев.

В пресс-службе краевой организации ЛДПР пояснили, что партия не имеет пока информации об оценке характера заполненных бюллетеней сотрудниками полиции (возможно, они могли легально появиться в хранилище в рамках досрочного голосования), поэтому окончательный ответ по поводу инцидента пока открыт. ГУ МВД по Алтайскому краю также пока официально ничего не сообщает о вчерашнем визите своих сотрудников в избирком Заринска.

Дмитрий Мякишев, однако, не оставил своих подозрений в отношении городского избиркома. "В процессе проверки сотрудники администрации (они же члены избиркома) сильно нервничали, то им экстренно хотелось в уборную, то постоянно передавали ключи от своих кабинетов другим работникам администрации, скорее всего, чтоб успеть замести «следы», - делится своими впечатлениями ставший активистом ЛДПР 32-летний выпускник военного училища в Новосибирске .

Он сообщает, что сразу после визита в избирком в городе началась кампания давления и запугивания в отношении полицейских и самого Мякишева. Он подозревает в этом руководство городской администрации. Осматривавших хранилище бюллетеней сотрудников полиции, по словам Мякишева, пытаются обвинить в неправомерности действий и других нарушениях. А про городского лидера ЛДПР в соцсетях распространяют информацию о якобы имевшихся у него ранее судимостях за тяжкие преступления.

На фото: Дмитрий Мякишев.

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