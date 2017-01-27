ЛДПР и СР поддержали итоги правления в Алтайском крае губернатора-единоросса, КПРФ смело воздержалась.

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Завершившаяся 26 января процедура отчета губернатора Алтайского края Александра Карлина по итогам правления регионом в течение 2016 года вновь показала, что представленные в российской парламентской системе партии полностью интегрированы с режимом. Очередным свидетельством этого стала их поддержка губернатора, итоги правления которого в 2016 году вновь привели к существенному падению уровня жизни подмандатного населения.
Так, к ноябрю 2016 года по данным Росстата реальная зарплата в Алтайском крае составила лишь 97,8% к уже существенно упавшей прошлогодней, реальные среднедушевые доходы – 95,2%, а реальный размер пенсии – 96,4%.
Не вызвала удивления поддержка губернатора-единоросса со стороны ЛДПР. Традиционно выступавшая в качестве партнера власти, эта партия с 2017 года в Алтайском крае вошла в формальную правящую коалицию с единороссами: бывший многолетний лидер алтайских жириновцев Андрей Щукин в итоге получил пост вице-премьера в кабинете Карлина.
Неоднократно публиковавшая грозные заявления алтайская СР также поддержала отчет губернатора, довольно невнятно сославшись при этом на некие его шаги, якобы обеспечивающие "диалог" с этой группой. И даже в лице руководителя аппарата СР и депутата АКЗС Владислава Вакаева публично похвалила г-на Карлина за пиаровское шоу его отчета, в ходе которого он, оказывается, "не стал идти на поводу у бюрократии, пытавшейся сделать это мероприятие максимально формальным, не дать оппозиции озвучить волнующие жителей края проблемы". Общий вывод, почти открыто выражающих надежду на приглашение в правящую коалицию алтайских эсеров о "положительном итоге отчета губернатора", впрочем, вызвал в соцсетях недоумение. "Как может быть итог отчета положительным при наличии в крае массы проблем?!", - задает в этой связи риторический вопрос депутатам от СР один из жителей края. А бывший лидер алтайской КПРФ Сергей Юрченко, после ухода со своего поста существенно нарастивший градус оппозиционности, ядовито посоветовал бывшим коллегам по "системной оппозиции": "Теперь уверен - мало было снять шляпу, надо было раздеться догола!"
Позиция КПРФ, в ходе подготовки отчета угрожавшей проголосовать против него или даже вообще покинуть зал, впрочем, в финале оказалась столь же соглашательской. Хотя их новый лидер Мария Прусакова произнесла на заседании грозную речь с критикой Карлина, фракция КПРФ при финальной оценке итогов его работы просто воздержалась при голосовании.← Назад
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